"Duele perder porque no estamos acostumbrados"

Fotos EXPLICACIÓN. Para Gallardo, Lanús no fue mucho más que River, pero reconoció que la goleada en La Plata fue un duro golpe.

06/02/2017 -

El DT de River, Marcelo Gallardo, acusó dolor por la goleada recibida ante Lanús en la Supercopa Argentina que se disputó en La Plata debido a que dirige un equipo que ‘está acostumbrado a ganar’. ‘Se hizo un gran esfuerzo, eso me deja tranquilo, pero duele perder, es raro, porque estamos acostumbrados a ganar. Esto nos tiene que servir, no podemos perder la búsqueda, la intención y el deseo de ir por más’, declaró el ‘Muñeco’ después del partido.

A su juicio, ‘la diferencia (3-

0) no fue la que hubo en el partido, que fue muy parejo, con momentos en los que River fue superior y obligó a Lanús, un gran equipo, a sentirse incómodo y tener que retroceder’.

‘Fue un resultado demasiado abultado, a nosotros nos faltó aprovechar nuestros mejores momentos y tener frialdad a la hora de definir en los últimos metros. Ahí estuvo la clave, ellos estuvieron certeros para convertir’, comparó.

Consultado por la incidencia que tuvo la baja del centrodelantero Lucas Alario, el entrenador aceptó que se trata de ‘un jugador importante’ para River pero aclaró que su ausencia ‘no es excusa’ para explicar el resultado en La Plata.

‘No lo quisimos arriesgar y además jugó Mora, que venía de hacer un gran partido frente a Boca y es un jugador valioso. Después nos decidimos por Auzqui, que hace muy poquito que está con nosotros’, abundó.

Con visión de futuro, Gallardo continuó: ‘Se vienen cosas muy importantes por jugar para Ríver y esto nos tiene que servir de aprendizaje. Estamos en un buen camino y en ese sentido no me voy preocupado ni por la derrota ni por la actuación, aunque no nos gusta perder’.

Por último, se refirió al arbitraje de Germán Delfino: ‘Menos mal que cuando cobró el penal el partido estaba 2 a 0, porque si estaba empatado era un escándalo, fue claramente fuera del área y no era necesario sancionarlo’, cerró.