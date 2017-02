Caraglio y Rodríguez fueron decisivos para el Tijuana

06/02/2017 -

Tijuana, con tantos convertidos por los argentinos Milton Caraglio y Guido Rodríguez, se impuso por 4-2 a León y continúa encabezando las posiciones del torneo Clausura de la Primera División del fútbol de México. Caraglio (ex Vélez Sarsfield y Arsenal) anotó mediante un tiro penal, a los 41m. de la primera etapa, en este encuentro válido por la quinta fecha, jugado en Nou Camp de León.

Y el mediocampista Rodríguez (ex Defensa y Justicia y River) aumentó la ventaja para el elenco ganador, a los 19m. de la segunda parte.

En Tijuana (12 puntos) actuaron -además de los nombrados- los también argentinos Damián Pérez (ex Arsenal), Emmanuel Aguilera y Juan Lucero (ambos ex Independiente) e Ignacio Malcorra (ex Unión). En León (4), se desempeñaron Guillermo Burdisso (ex Boca), Mauro Boselli (ex Estudiantes), Maxi Moralez (ex Racing) y Germán Cano (ex Lanús).