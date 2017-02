"Por siempre Tucu" iluminó el escenario de La Salamanca

06/02/2017 -

"Por Siempre Tucu" trajo al escenario Jacinto Piedra, del XXVI Festival Nacional de La Salamanca, el espíritu de "Los Tucu Tucu". Roberto Pérez, Coco Martos y el Dúo Yuchán brindaron un show-tributo que tuvo una muy buena aceptación.

En conferencia de prensa, Roberto Pérez expresó: "Cuando formamos el grupo lo hicimos tratando de que la gente recuerde a Los Tucu Tucu y no con el objetivo de reemplazar a nadie. Hacemos nuestro trabajo con respeto, cariño ofrendando un homenaje a nuestros compañeros". Señaló que cada viaje a las distintas provincias lo hace revivir cada momento compartido, anécdotas, sueños. "Me llena el espíritu recordar cada situación vivida, cada espacio ganado junto a mis compañeros. Llegar a Santiago fue una explosión a mi memoria y esa alegría-añoranza nos empuja a seguir cantando". Respecto del espectáculo que están presentando en los distintos escenarios del país, Pérez destacó: "A lo largo de éstos años recorrimos distintos escenarios del país siendo fieles representantes de Tucumán, aprendimos a captar lo que el público quería escuchar y grabamos más de 600 temas que fueron sin duda nuestro legado. Ahora, seleccionamos una pequeña parte de ese repertorio para que la gente disfrute a gusto". Consultado sobre si hubo cambios en el folclore debido a las nuevas generaciones, Pérez expuso: "El folclore es uno solo, no tiene edad ni tiempo. Los jóvenes trabajan con nuevos sonidos y está todo bien. Uno aprecia que se respeten las melodías, las coreografías de una danza porque de esa manera deducimos que entendieron el mensaje de aquellos que se inspiraron al escribir un tema". Una noche de emociones donde la música de "Los Tucu Tucu" floreció nuevamente.