¿ "Viejos Libros" habla de tu historia personal?

He realizado una selección de momentos que he transitado en la niñez y adolescencia, a través de lo cual he podido componer canciones que sirven como hechos referenciales. Lo he titulado ‘Viejos Libros’ porque transito por esa temática pero con un sonido actual. Esto es un trabajo que nos ha permitido encontrarnos emocionalmente con mis hijos ("Mono" y "Jana"), componer y yo poder hacer un texto y encontrar las expresiones en la música de ellos y ellos también cuando componen una música para un texto mío también están transitando de descubrir por dónde pienso, qué es lo que siento. Es un trabajo de crecimiento y de reafirmar un concepto que tenemos como familia de músico y dejarles a la gente como un hecho referencial. No somos los mejores ni los peores sino, simplemente, nos manifestamos de acuerdo a lo que sentimos y queremos para Santiago del Estero. En estos "Viejos Libros" aparecen personajes de mi infancia.

¿"Viejos Libros" de entrelaza con "Quinta Esencia" y "Reminiscencia", los trabajos de tus hijos?

"Quinta Esencia" es el nexo entre los dos discos: las reminiscencias del "Mono" y el retrato de postales mío. "La Quinta Esencia" es lo espiritual y es lo espiritual lo que entrelaza a las tres cosas. Hemos logrado un sello, una marca y podemos decir, orgullosamente, que hay una música "baneguista".