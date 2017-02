"Sería atrevido y egocéntrico pensar que soy el folclore"

06/02/2017 -

En la conferencia de prensa, sorprendiste cuando expresaste: "Yo no hago folclore, hago música nativa de mi provincia".

Yo no hago folclore. El folclore es el saber del pueblo. Sería atrevido y muy egocéntrico pensar que soy el folclore. Estamos en el aprendizaje hasta el último día de nuestras vidas. Siempre vamos a aprender del otro, del que está al lado nuestro, de la gente grande, de la gente joven. Estamos aprendiendo otra forma, otro lenguaje y eso es lo que va a redondear, conceptualmente, lo que va a quedar como música de los Banegas. Después de muchos años de haber estado recorriendo los festivales y teatro del país puedo decir que he encontrado la música que me representa. Gracias al trabajo del "Mono" Banegas, que es nuestro productor creo que nuestra música ha crecido y hoy tenemos una música "baneguiana" que la gente ha aprendido a respetar.

¿Haber cantado, en La Samanca, con tu hermano "Coco" te remonta a Los Tobas?

No, a Los Banegas. Nosotros empezamos como Los Baneguitas cuando yo tenía 12 años y ‘Coco’ 14 años. Haciendo dedo o en la caja de un camión íbamos a tocar en Monte Quemado, Campo Gallo y Jume Esquina. Hemos ido a varios lugares donde, además, me han servido de inspiración, como por ejemplo, Tiu Chacra. Esos son lugares que me remontan a esa época junto con mi hermano. Hemos andado y cantado mucho con "Coco". Yo me muero por "Coco" Banegas porque es un ser transparente, natural, querido por todo el mundo. Haber tocado juntos en La Salamanca ha sido algo maravilloso poder invitarlo y compartir un momento en el escenario con él.

¿Cuál es tu "Reminiscencia" y la "Quinta Esencia"?

Lo espiritual es fundamental y la reminiscencia está en "soy el presente, soy la memoria, soy el ayer que vuelve a renacer en el hoy". El testimonio de vida que se refleja en ese texto es todo lo que me ha tocado vivir.