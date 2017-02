Martín Paz: "Me parece perfecto que cada vez haya más jóvenes disfrutando del folclore"

06/02/2017 -

De este renovado idilio con el público, la juventud tiene un rol fundamental. Y quien opinó sobre el tema fue Martín Paz, quien celebró la constante renovación del público en los festivales, donde se ven muchos chicos y jóvenes.

"Me parece muy bueno que haya mucha juventud en todos los festivales del país. Es un buen síntoma para que todo esto siga adelante en todas las fiestas folclóricas. Es bueno que haya una renovación del público amante de la música popular. Me parece perfecto y hasta sano para nuestra música que cada vez haya más jóvenes cantando, bailando y disfrutando del folclore. Eso permitirá que no se pierda y que las nuevas generaciones sigan aportando al crecimiento y renovando el folclore", remarcó el hijo de Onofre Paz.