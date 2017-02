"No soy un conductor televisivo, soy yo hablando naturalmente con la genTE"

06/02/2017 -

Además de actor y cantante, José Luis Rodríguez, más conocido como Silvestre es también conductor de un programa televisivo en Canal 9, de Salta. "Silvestre en la noche" es un ciclo donde, con su particular estilo, el anfitrión indaga sobre los aspectos humanos de su entrevistado, brinda espacios a músicos consagrados y noveles de la región y promociona y difunde la cultura de Salta. "Cuando llego a Salta, Telefé me convocó para que haga una columna en un magazine de alto encendido en el Canal 9 de Salta. Allí hacía una columna retro hablando de mis épocas de dinosaurio, del rock nacional. La gente se enganchó. A partir de ahí surgió la idea de que tuviera mi propio programa", contó Silvestre sobre cómo fue su desembarcó en la conducción televisiva. "No soy un conductor, sino que soy yo charlando con la gente en forma natural", dijo.