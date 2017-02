Silvestre y su incursión en el folclore: "Yo le tengo mucho respeto al género"

06/02/2017 -

"Silvestre canta folclore romántico" es el disco donde, José Luis Rodríguez, nombre real de Silvestre, se anima a ponerle su voz a clásicos del cancionero folclórico argentino, entre ellos "El Arriero", de Athualpa Yupanqui; "Canción del adiós", de Horacio Guarany; y "Tonada de un viejo amor", de Eduardo Falú, entre otros.

Es el debut en este género de un autor y compositor que está más identificado con el rock, en los albores de su carrera, y las baladas. Y, para presentarlo oficialmente, decidió hacerlo en el Festival Nacional de La Salamanca. Estuvo anoche en el escenario Jacinto Piedra recreando esos verdaderos himnos que interpretó con su particular voz.

"Me siento como el chico que va a actuar por primera vez. Hoy siento como que voy a debutar. Si bien estoy muy contento con el disco que grabé, con la sensación que me deja el disco después de escucharlo el que tiene la verdad es el público. A nosotros nos puede gustar más o menos y decir que buen arreglo pero el público no entiende de arreglos. Al público le gusta o no le gusta. Es más sencillo, más transparente, más honesto", destacó a EL LIBERAL en una entrevista exclusiva realizada en el Hotel Carlos V, donde está alojado.

Silvestre aseguró que cantar folclore en Santiago del Estero "es una prueba de fuego total, y nada menos que venir a Santiago, en la "Cuna del folclore". En el Norte Argentino se respira el folclore, donde han vivido y viven grandes poetas y folcloristas. Entonces, eso merece un respeto total".

"Yo le tengo mucho respeto al género, a los músicos, a los colegas. Infinidad de veces me han propuesto subirme a un escenario como jurado y siempre dije no. Me negué porque yo no puedo juzgar a un colega, no puedo juzgar a un cantante ni a un músico porque como músico no me gustaría que otro músico me juzgue porque cada cual tiene su impronta, cada cual tiene su lugar", especificó Silvestre.

El recordado autor e intéprete de "Ana", continuó su análisis al destacar: "Acá hay muchos egos en lo que es el arte en general, en lo que es el individuo en la vida en general. Y yo soy un convencido de que cada uno tiene su lugar que se lo gana y le pertenece. No va a venir otro a sacarte tu lugar. En todo caso, perderás lo que has ganado por problemas propios y no porque otro venga a sacártelo. Yo soy muy respetuoso del género y creo que fui honesto con este disco".

Al hablar del proceso creativo que lo llevó a gestar "Silvestre canta folclore romántico", destacó: "Fue largo y también fue corto. Largo en el sentido de que cuando yo me mudo a Salta con Patricia, mi mujer, ni bien piso Salta, Patricia me dice ¿por qué no grabas un disco de folclore?. Yo la miré y le dije: ‘no es lo mío, mi amor’ porque, precisamente, no era lo mío y por el respeto que siento por cada género. Cinco años después entré a casa, levanté el teléfono y hablé con mi arreglador musical, Daniel Layra y le propuse grabar cuatro o cinco temas para incorporar la temática folclórica, a mi repertorio. Me dijo que eligiera los temas, le enviara los títulos".

Reveló que, de entrada, a Layra le dijo que no quería la presencia del bombo en los arreglos "sino quería todo batería porque quería hacer un folclore moderno, vamos a poner cuerdas, pianos, guitarras y lo que sea necesario para tratar de hacer un folclore romántico pero, al mismo tiempo, sin perder la esencia del folclore. No quería acordes estridentes ni cosas extrañas. Quería jugar con los elementos que tenía pero, siempre, respetando la esencia folclórica. Salió enseguida".

Destacó que una vez que tuvo en sus manos los temas se los hizo escuchar a Fernando Isa, representante de Los Huayras. Fue él quien se interesó sobre su proyecto. "El primer tema que le puse fue ‘El Arriero’. Después de escuchar los arreglos y la manera de interpretarlo, me preguntó si cuántos temas tenía grabado. Cuando le dije que tenía cinco, inmediatamente, me pidió que grabara cinco temas más para hacer un disco. Yo no grabé para hacer un disco sino para incorporarlo a mi repertorio. Isa me dijo que le encantaba la manera que yo tenía de cantar el folclore. Me dijo que no perdía la esencia folclórica ni la esencia de Silvestre. Abrís la boca y sos vos, me dijo".

Ya con el disco en la mano, Silvestre lo hizo conocer, anoche, en el Festival de La Salamanca y, en abril próximo, lo hará en el "Abril cultural", ciclo que se realiza en Salta, donde está radicado.