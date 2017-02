Fotos Un violento vendaval provocó destrozos en El 70, Mistolito, El Bajo y zonas cercanas

06/02/2017 -

Un violento temporal golpeó Campo Gallo poco después de las 22, y luego se desvió hacia la localidad de El 70, una pequeña población a 7 km de esta ciudad del departamento Alberdi, desde donde se intensificaron las ráfagas de viento, causando destrozos, voladura de techos, caída de ranchos, y una persona herida (le hicieron 6 o 7 puntos de sutura en la cabeza) en una amplia franja sobre ese camino vecinal. En Campo Gallo comenzó a oscurecerse el cielo al atardecer y luego llegó la fuerte tormenta eléctrica y un diluvio que afortunadamente no se extendió por mucho tiempo. En realidad, esta situación se conoció por el pedido de auxilio de vecinos de El 70 que pidieron una ambulancia urgente para una pobladora del lugar a la que le cayó encima parte del techo de su vivienda. Para rescatarla tuvieron que enviar la camioneta 4x4 de la Intendencia de Campo Gallo delante del ambulancia del hospital zonal por el camino rural para ir abriendo camino entre el barro, en un operativo que llevó más de cinco horas, hasta poder regresar a la ciudad. Allí descubrieron la gravedad del fenómeno, dándose con los severos daños en lugares como Mistolito, El Bajo y toda la población cercana. Una familia de la zona, por ejemplo, se salvó del derrumbe de su vivienda al refugiarse debajo de una mesa. Los funcionarios municipales y también policiales se dieron con una gran cantidad de árboles caídos, muchos de ellos enormes algarrobos, quebrachos e itines que no pudieron soportar en pie el terrible embate de la tormenta. De inmediato se montó un operativo de asistencia en el que se dispuso la entrega de mercadería camión colchones, camas, bolsines con mercadería, plásticos, etc.