Santiagueños vivieron un domingo de miedo por feroz temporal que sacudió a Mar del Plata

06/02/2017 -

Vientos con ráfagas de casi 120 kilómetros por hora provocaron la caída de árboles, voladura de techos, semáforos y cortes de luz en 25 municipios bonaerenses, principalmente Mar del Plata, Pinamar, Miramar, Gessell y La Plata, además de evacuaciones y trastornos en la circulación por las rutas 63 y 2. En Mar del Plata, el temporal de viento y lluvia provocó la caída de más de 100 árboles, la voladura de techos y semáforos, cortes de energía, el cierre preventivo del puerto y la advertencia sobre trombas marinas y la evacuación de unas 25 personas, informaron fuentes de los municipios costeros. En esta ciudad se encuentra desde hace una semana uno de los contingentes de turistas santiagueños que viajaron por el Iosep, y vivieron una "noche de terror" debido a la fuerza del temporal. Fray Amado Montironi, de paseo en Mar del Plata, le contó a EL LIBERAL la terrible experiencia vivida desde las cuatro de la mañana de ayer, cuando en la habitación del sexto piso del Hotel Mal del Plata los despertó "el ruido del viento y las ventanas que se golpeaban". "Se movía todo. No durmió nadie desde esa hora y a las seis nos bajamos por temor a que haya cortes de luz y no pudiésemos usar los ascensores. La gente de seguridad del hotel nos pidió que no saliéramos, porque tenían información que se acercaban a la costa trombas marítimas muy intensas", relató. Contó además que "afuera era imposible caminar debido a la cantidad de árboles, carteles, postes y semáforos caídos", un panorama que "daba miedo". "Por suerte, todos los del contingente en este hotel y en el Cadi, estamos bien, a nadie le pasó nada y mañana (por hoy) pegamos la vuelta. El personal del Iosep se portó muy bien, lo mismo que en los hoteles, donde debimos permanecer. Lamentablemente no pudimos disfrutar de la playa en nuestro último día aquí, una porque hizo mucho frío todo el día, y otra porque en la playa los destrozos fueron tremendos, no creo que esto vaya a ponerse en marcha en menos de una semana", amplió. Destrozos En el balneario, el viento también provocó la voladura de marquesinas, carteles y techos de viviendas, y de algunos semáforos en la zona de la costa, mientras que hubo cortes de energía en el sector norte y en algunos barrios del sur, señaló el municipio, que activó su comité de crisis. Unas 25 personas fueron evacuadas y trasladadas a centros dependientes de la Secretaria de Desarrollo Social de la ciudad de Mar del Plata. La delegación de Prefectura Naval en Mar del Plata cerró el ingreso y salida de embarcaciones en el puerto y suspendió toda actividad náutica. El municipio dispuso el cierre de los paseos costeros Jesús de Galíndez y Punta Iglesias, y recomendó a turistas y vecinos de la ciudad "evitar salir de sus casas si no es por una cuestión de necesidad". El tránsito por las rutas 63 y 2 se hizo con precaución como consecuencia de la caída de árboles sobre el pavimento. En la autovía, un árbol cayó sobre un automóvil provocándole heridas a dos de sus ocupantes. "Tuvimos dos sudestadas fuertes en invierno el año pasado, pero no una así en esta época del año", dijo un vecino de Mar del Plata, quien vive en la ciudad balnearia desde hace casi tres años. El temporal ocasionó cortes de luz también en Ostende y en Valeria del Mar.