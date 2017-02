Copa Davis: Argentina perdió y jugará el repechaje

Fotos Pella

A pesar de haber ganado los dos primeros sets, lo que ilusionaba a todos los argentinos por ver cerca la posibilidad de la hazaña, Guido Pella no pudo con Fabio Fognini y cayó por 2-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-2 en lo que fue esta primera ronda de la Copa Davis.

Tras esta derrota, el equipo nacional no solo no podrá defender el título conseguido hace un par de meses sino que en septiembre deberá jugar el repechaje para no descender de categoría. El rival, aún no se conoce aunque se espera poder contar con la presencia de los mejores exponentes para dicha serie que será fundamental, como lo son el caso de Delbonis, Zeballos y principalmente, Juan Martín Del Potro.