FÚNEBRES | 7 de Febrero de 2017

DÍAZ DE INFANTE, ROSA GRACIELA (Pichona) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Neri Jiménez de Remedi y sus hijos Griselda y Roberto participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la pronta resignación cristiana de la familia especialmente de su esposa Toto.

DÍAZ DE INFANTE, ROSA GRACIELA (Pichona) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Luis Armando Sandoval, esposa e hijos participan el fallecimiento de la Sra. esposa de su amigo Toto. Acompañan a sus familiares en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, FERNANDO MIGUEL Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17 en la Pcia, de Neuquén|. Su esposa Myriam Etse; sus hijos Ana Verónica y Javier; rogamos por tu eterno descanso junto al Señor.

FERNÁNDEZ, FERNANDO MIGUEL Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17 en la Pcia, de Neuquén|. Sus hermanos políticos Guillermo Etse y Myriam Caló; sobrinos Gonzalo, Melanie y Ramiro pedimos al Señor por tu eterno descanso.

LAMI DOZO, BASILIO ARTURO (Brigadier gral. R. de la Fuerza Aérea) (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As|. A.S.S.E.C. (Asociación Santiagueña Solidaria con Enfermo de Cáncer) participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega al Altísimo por tu eterno descanso en paz.

LAMI DOZO, BASILIO ARTURO (Brigadier gral. R. de la Fuerza Aérea) (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As|. Las amigas de su hermana Carmen, Nina y Titi Navarro Coroleu, Martha Danela, Beba Seva, Toti Montes y José Alesandrini participan su fallecimieno y acompañan a la familia en tan duro momento. Ruegan una oración en su memoria.

MOLINA MUÑOZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/17 en Salta|. Héctor y Leisa participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PALOMINO, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/17|. Su esposa María, hijos Fernando, Luciano, hnos. pol. Nolberto, Juan, Ángela, Luisa, Beatriz, demás fliares. part. su fallecimiento. Sus restos inhumados en el cementerio de San Marcos. ORG. SEPELIO SANTIAGO.

QUEIROLO, SANTIAGO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/17|. "Para los buenos brilla una luz en las tinieblas". (Sal. 111). Betty Larcher de Peralta y familia participa con pesar su fallecimiento y acompaña a Junjo, Nancy y demás familiares en estos momentos de dolor y ofrecen oraciones en su querida memoria.

SCHWAB DE BARRAGÁN, SILVIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/15|. Cristina de Vittar, su esposo Roberto y sus hijos Naty, Vale, Nico y sus respectivas familias despiden a su querida amiga deseando para sus hijos Miti, Lucas y Pedrito una pronta resignación.

SCHWAB, SUSANA DELICIA DEL MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/17|. Nilda Rosa Montenegro, Horacio Silvio e hijo Dr. Horacio Renato Alfano participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida amiga Susana, piden pronta resignacion para sus hijos, nietos y demás familiares. Oraciones en su memoria.

SEQUEIRA, LIDIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Sus hijos Diego, Marcelo, Ricardo, Favián, h. político Patricia, Gicela, Cristina; nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos serán inhum. hoy a las 16 en el cementerio La Piedad. Cob. IOSEP. SERV. REALIZ. POR COCHERÍA NORTE, La Plata 162. T. 421-9787.

ÁVILA, VIDELMA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Su esposo Eberto, sus hijos Emi, Lucas y Sole; su madre Virginia; hermanos Mirta, Irma, Catalina, Negro, Elda, Mary, Gringo, Néstor y demás familiares invitan a la misa que se oficiará mañana miércoles a las 20.30 en la Pquia. Santo Cristo, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

BAIGORRÍ DE TRUNGELLITI, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. "Mamita: gracias por tu generosidad, tu don de gente, tu bondad, honestidad, tu espíritu de lucha y tu amor incondicional. (Siempre comprendiendo, aceptando y perdonándonos todo). Llena de paciencia y sabiduría con eses maravilloso sentido del humor que rompía en tu risa franca. Gracias por todo Negrita querida. Guía el faro y luz que no tiene fin... ¡Te amamos por siempre! Su esposo Pololo, sus hijos Adriana y Luis, sus nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse un mes de su partida al Reino Celestial.

CASTILLO, RAFAELA DE LOS MILAGROS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/13|. Querida mamita: No podemos creer el tiempo que pasó desde que partiste, porque lo sentimos como si fuese ayer. Hay momentos en que se siente fuerte la necesidad de tenerte y abrazarte... siendo inevitable no derramar lágrimas... es como querer detener el tiempo y que tu partida no sea lejana... aún así aprendimos a llevarte en el corazón... a descubrirte en los gestos, en las miradas y en la tenacidad de tus nietos... es increíble las huellas que dejaste... que orgullo!! . Hoy te mereces descansar tranquila...... nos esforzaremos por seguir tu camino y alegrar tu espíritu... Te amamos y siempre serás la mejor. Tus hijos Sofi, Marce, Patry, Dany y Jorge, hijos políticos y nietos, invitan a la misa en la iglesia Catedral Basílica al recordarse 4 años de su fallecimiento.

CASTILLO, RAFAELA DE LOS MILAGROS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/13|. Abuelita querida: ya llevan 4 años de tu partida, todavía recordamos los buenos momentos en familia, las enseñanzas, el cariño con que nos criaste y el amor que nos diste, te quiero agradecer porque en todo ese tiempo me enseñaste muchas cosas sobre la vida. Te extraño mucho, y aunque no estés aquí conmigo, se que te tengo y te tendré en mi corazón siempre. Te quiero mucho! Tu nieta Cande.

CASTILLO, RAFAELA DE LOS MILAGROS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/13|. Pasa el tiempo y aún no olvido esa hermosa sonrisa, uno de los más lindos recuerdos junto a tu dulce mirada. Dicen que el tiempo cura heridas y creo que es verdad. Abu, te llevo en mi memoria como la reina de mis cuentas y la triunfadora de todas las batallas, cada una de tus enseñanzas y valores se mantienen presentes en la familia y son los que nos alientan a seguir unidos, y a vivir en paz... Siempre te vamos a recordar como esa gran luchadora que fuiste. Gracias por todo Abu! Tu nieta Pía.

JEREZ SANGUEDOLCE, JOSÉ DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/12|. Hijo querido cuantos deseos de verte, cuanta ausencia sin fin, no se como llenar el tiempo, cuanto tiempo pasará hasta encontrarnos en la gloria del Señor, pensando en ti, te veo mirarme en tus ojos serenos llenos de luz, en cada espacio de mi soledad, acaricio tu sonrisa a Dios le pido tan grande su misericordia y su bondad me ayude a iniciar un nuevo año y ausencias y abrazarme con esos recuerdos hermosos a tu lado me reconforta tanto al recordarlos en la inmensidad de las estrellas que brillan en el Cielo azul, una estrella la mas grande me manda su luz y en ella veo reflejado tu rostro, me sonries. Fuerza Mamá, sigue adelante yo te guio y te ilumino todos los dias y las noches, te doy fuerzas para no desmallar y con un coro de angeles te diré siempre. Te quiero mucho. No llores mas, seca tus lágrimas y sonríeme Mamá, gracias por nuestros momentos felices juntos hijo mi amor te quiero, te querré siempre con la fuerza de los latidos de mi corazón. Te recordaremos en nuestros oraciones en la misa a celebrarse en la Iglesia Catedral hoy a las 20.30 hs. Tu mamá Carolina, tu hermana Marcela, Marito Seiler, tus sobrinos Maximiliano y Stefano, tu tia Pina, tu prima Rosarito Sanguedolce.

LEDESMA DE CHÁVEZ, LUISA ARGENTINA (Lucha) (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/05|. A doce años de tu partida tu recuerdo será la estrella que ilumine nuestro camino. Sus hijos Marcia y Negro, su nieto Pablo Contreras invitan a la misa que se oficiará hoy en la Catedral Basílica, a las 9.30 hs.

VEGA, MARÍA EMA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Hoy ya un mes de tu partida, nuestros corazones siguen tristes al recordarte. Siempre te tendremos presente. Tu familia invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. Santo Cristo del Bº Libertad. Se ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

BOLAÑEZ, ANA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/17|. Su esposo Víctor Roberto Ledesma, hijos Elsa, Ana, María, María José, Victor, h. pol. Alejandro, Mariano, Facundo, nietos y demás familiares part. su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BARRIONUEVO, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. "Caminante no hagas ruido que tu hijo se ha dormido". Su Sra. Betty, su hijo Gonzalo y sus hermanas, agradecen a todas las personas que nos acompañaron en este momento de dolor, invitan a la misa al cumplirse 9 dias de su fallecimiento, que se oficiará hoy en la iglesia de La Salette a las 20 hs.

CORONEL, MÁXIMO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 07/1/17|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para tí la luz que no tiene fin". Su esposa, hijos y nietos, invitan a la misa a realizarse hoy en la parroquia Santiago Apóstol a las 20:30 hs.

----------------------------------------

EUGSTER, CARLOS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hermano Pedro Gutiérrez, su hermana política Mimé Aráoz y respectivas familia participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Las Termas.

EUGSTER, CARLOS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/17|. Personal directivo, docente, administrativo y alumnos del Agrupamiento Nº 86042 "La Reserva" participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del alumno de 3º año Francisco Eugster, elevando oraciones en su memoria. LasTermas.

MEDINA DE ÁVILA,TANIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Su hijo Mariano, su hija política María Inés, nietos y bisnieta, te despedimos con profundo dolor y tristeza. Permanecerás en nuestros corazones, recordante con tu alegría de siempre. Rogamos a Dios te conceda el descanso eterno y que brille para ti la luz que no tiene fin. Las Termas.

MEDINA DE ÁVILA,TANIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. "Gracias por los años compartidos, y los recuerdos que nos dejaste. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Su hijo Carlos Ávila y familia. Las Termas.

MEDINA DE ÁVILA,TANIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. "Querida madre: Tus alas ya estaban listas para volar, pero mi corazón nunca estuvo listo para verte partir". Ruego oración en su memoria, por siempre vivirás en mi. Su hija Amalia Ávila. Las Termas.

MEDINA DE ÁVILA,TANIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Pesar y dolor por tu partida, nos despedimos hasta pronto. Te amamos. Sus hijos, Gringo Avila y familia. Ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.

MEDINA DE ÁVILA,TANIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. . "Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino". Hoy te fuiste de este mundo mamá y mi dolor es enorme, pero me reconforta saber que te fuiste en paz. Gracias por todo lo que nos diste. Su hija Graciela, y sus nietos Sofía y Xavier. Sus restos serán inhumados en el cementerio de El Charco. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

MEDINA DE ÁVILA,TANIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. De tantos recuerdos lindos me quedo con tus picardías, que hasta tus últimos días nos permitiste disfrutar. Sus hijos Pepe, Irma. sus nietos Paola, Pablo, Laura y Fede, Javier Nuno y bisnieta Sara, Tomy, Lauty, Martina, Lara y Fabrizio, ¡Te amaremos por siempre! Las Termas.

MEDINA DE ÁVILA,TANIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. "Querida mami, te llevo en mi alma, siento que algunas personas jamás nos dejan, nunca se van por completo, aunque ya no estén. Su esencia queda, su voz se escucha, la sentimos sonreír. Algunas personas jamás nos dejan. Son eternas. Su hijo Hugo, sus nietos Fiorella, Matias y Bautista. Las Termas.

MEDINA DE ÁVILA,TANIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. "Dios de Misericordia y de Amor, su vida terrenal ha terminado ya, recíbela ahora en su gloria, en donde ya no habrá dolores, ni lagrimas, ni penas, sino únicamente paz y alegría con Jesús, Hijo y Espíritu Santo, para siempre amen". Su hijo Alberto, hija política Eny y nietos: Luciana, Agostina, Diego, Carlos Luis y sus respectivas familias, participan de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

MEDINA DE ÁVILA,TANIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. "Señor que brille para ella la luz que no tiene fin". Elevo oraciones en su memoria. Su nieta Silvina Ávila y respectiva familia. Las Termas.

MEDINA DE ÁVILA,TANIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. "Querida abuelita, te despedimos con profunda tristeza pero con la firme convicción de que fuiste una excelente persona". Rogamos a Dios te conceda el descanso eterno y que brille para ti, la luz que no tiene fin. Sus nietos Graciela, Miriam, Susana y Karina Avila. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria. Las Termas.

MEDINA DE ÁVILA,TANIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Su hermana política Corita, tu ahijado José Luis Ocaranza y familia. Participan con dolor el fallecimiento de querida tía Tania. Las Termas.

MEDINA DE ÁVILA,TANIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Elevan oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Fredy Español y esposa Dora Capel. Las Termas.

MEDINA DE ÁVILA,TANIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Sus vecinos Teresita, Leticia y Humberto Canata, despiden con inmenso dolor a la mamá de sus amigos Alberto, Pepe y Graciela. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

MEDINA DE ÁVILA,TANIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Miguel Olave, nietos Sofia, Xavier participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

MEDINA DE ÁVILA,TANIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. "El amor que sembró durante toda su vida, permanecerá por siempre en nuestros corazones. Rogando por el eterno descanso de su alma". Mely Español, sus nietos Fiorella, Matias y Bautista Avila. Las Termas.

MEDINA DE ÁVILA,TANIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. "Señor: por tu infinita misericordia, ábrele las puertas de tu Reino y pueda así contemplar tu rostro: Liliana, Marcelo, Paola, Mayra (empleados de Farmacias Avila I y Avila II), participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan por la paz y esperanza de sus seres queridos. Las Termas.

MEDINA DE ÁVILA,TANIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Estela de Díaz e hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones acompañando a su familia en este momento. Las Termas.

MIGUEL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Su esposo Francisco Maldonado, sus hijos Mariana, Laura Coria y Esfanía Vaca; nietos y bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Cristo Rey. SERV. REALIZ. POR COCHERÍA NORTE, La Plata 162. T. 421-9787.

MIGUEL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Su tío Charita, como me llamabas y familia participan con profundo dolor tu fallecimiento y ruegan oraciones en tu querida memoria. Descansa en paz.

NIEVA, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció 6/2/17|. Su esposa María, hijos Fernando, Luciano, hnos. pol. Nolberto, Juan, Ángela, Luisa, Beatriz, demás fliares. part. su fallecimiento. Sus restos inhumados en el cementerio de San Marcos. ORG. SEPELIO SANTIAGO.

VIZGARRA DE MOYA, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Amigas de su hija Norita: Teresita Vizcarra, Tere Juárez, Mónica García, María Inés Sandoval y Daniela García participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por el descanso de su alma y resignación de su familia.