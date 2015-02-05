CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 07 de Febrero 2017

A LAS 14.30 JOSUÉ

Hoy 22:17 -

CANAL 7

07.55 PAUSA EN FAMILIA

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.00 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1ºRA. EDICIÓN

14.00 MONO FECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR

15.30 SECRETO DE FERIHA

16.30 REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTA POR LOZANO

18.30 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.00 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.15 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

22.30 TOMBOLA NOCTURNA

22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR (CONTINÚA)

23.15 DESPEDIDA DE SOLTEROS

00.15 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.00 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

09.00 DESAYUNO

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLE

CANAL 9

14.00 TRES VECES ANA

15.00 AMORES CON TRAMPA

18.00 LA ROSA DE GUADALUPE

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

12.00 AVES DEL PARAÍSO

13.00 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS

14.00 COCINEROS

17.00 OCÉANO ÍNDICO

18.00 MIS NOCHES SIN TÍ

19.00 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS

20.00 DESORDENADOS

 EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.00 SARAS Y KUMUD

18.30 A TODO O NADA - ESPECIAL: LAS PUERTAS

20.00 TELENOCHE

21.30 ESPOSA JOVEN

22.00 QUIERO VIVIR A TU LADO

 


CANAL 14 

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 CIRCUITO ARGENTINO

14.00 NOTICIERO 7 1ª EDICION

15.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA vs. BOCA ®

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 LA 40

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EN ARMONÍA

19.00 EL PODIO

19.30 MUSICALES

20:00 PASIÓN POR ELTURF

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 MUSICALES

22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO vs. ARGENTINOS

00.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO vs. ARGENTINOS

CANAL 4

14.00 FOLCLUB

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.30 PUERTO PESCA

20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EXPRESS AMATEUR

PELÍCULAS

CINEMAX

01.03 PESADILLA EN LA CALLE DEL INFIERNO

04.50 EL GRAN SIMÓN

07.15 DOS VIEJOS MÁS GRUÑONES

09.25 VIEJOS GRUÑONES

11.38 CAMINO ROCOSO

13.28 CITA CON EL AMOR

15.21 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?

17.09 NO ME QUITES A MI NOVIO

19.28 DUPLICIDAD

22.00 NUEVAMENTE AMOR

TNT

05.49 TNT BUZZ

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.36 EL 6º DÍA

09.45 AÑO UNO

11.27 VIRGEN A LOS 40

13.32 LOS PITUFOS 2

15.22 R.I.P.D.. POLICÍA DEL MÁS ALLÁ

17.08 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

19.08 CON AIR

21.09 HASTA QUE TE CONOCI

22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

22.55 MATAR O MORIR

00.24 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

01.19 UNA NOCHE EN EL FIN DEL MUNDO

TCM

02.05 SILVERADO

05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

06.00 LA PANTERA ROSA

06.30 ALF (TEMPORADA 2)

07.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

09.50 JESSE STONE. PELIGRO NOCTURNO

11.30 RETO AL DESTINO

13.50 MI QUERIDO PRESIDENTE

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 2)

20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

21.00 RAMBO III

22.55 LA PANTERA ROSA

23.25 DESPUÉS DE HORA

SPACE

03.34 UN HOMBRE COMÚN

06.00 JUEGO DE PATRIOTAS

08.03 LUCES ROJAS

10.17 LA MALDICIÓN DE LA FLOR DORADA

12.35 LA FURIA DEL YETI

14.25 PAGE EIGHT

16.32 LA APARICIÓN

18.06 CINTA ROJA

19.57 EL INFIERNO EN SARATOV

22.00 UN HOMBRE COMÚN

23.37 HOGAR NO TAN DULCE HOGAR

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE (UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES)

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

11.00 DR. HOUSE

12.00 DR. HOUSE

13.00 CHICAGO P.D.

13.50 LA NIÑERA Y EL PRESIDENTE

16.00 DR. HOUSE

17.00 DR. HOUSE

18.00 CHICAGO P.D.

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

21.00 CHICAGO P.D

A DÓNDE IR

TODOS LOS DOMINGOS DE FEBRERO, A PARTIR DEL 5, DE 14.30 A 20, HABRÁ SHOW EN VIVO EN LA PILETA DE OLÍMPICO.


CINES

SUNSTAR

MOANA (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY- 17:3 (Castellano) 20:00 (Castellano)

RESIDENT EVIL (3D):

TERROR (+16 años)

HOY - 22:30 (Cast)

xXx REACTIVADO 2D

ACCIÓN (13 años)

HOY- 17:20 (cast)

ASSASIN ‘S CREED (2D):

CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)

HOY- 19:35 (Subt)

xXx REACTIVADO (3D):

ACCIÓN. (13 años)

HOY - 22:10 (subt)

SING VEN Y CANTA (2D):

MUSICAL. (+ 13 años)

HOY- 16:20 (Cast)

LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO (2D):

DRAMA (ATP)

HOY-18:30 (Cast) 20:40 (Cast)

NIEVE NEGRA (2D):

DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY - 22:50hs (Cast)

BAILARINA (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY- 16:10 (CAST) 18:05 (Cast)

TALENTOS OCULTOS (2D): DRAMA (ATP)

HOY - 20:00- 22:30 (castellano)

MOANA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY - 17:00- 19:30

SIN NADA QUE PERDER (2D): DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY - 22:00 (Subtitulada)

HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP

17:30 - 18:00 - 20:10 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:45

SING ¡VEN Y CANTA¡ 2D ATP

18:10 (TODOS LOS DÍAS)

RESIDENT EVIL 6: EL CAPÍTULO FINAL 2D APTA 16 AÑOS

22:50 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:10

ASSASSIN’S CREED 2D 13 AÑOS, CON RESERVA.

20:20 (TODOS LOS DÍAS)

XXX: REACTIVADO 2D ATPA 13 CON RESERVA ESTRENO

20:30 - 22:40 (TODOS LOS DIAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50

VENTA ONLINE: MIBOLETERIA.COM.AR

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS: A LAS 17:00. LOS DOMINGOS: 17:00

VALOR DE LAS ENTRADAS: EN 2D $95

3D ENTRADA GENERAL: $105

 
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