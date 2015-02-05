CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 07 de Febrero 2017
A LAS 14.30 JOSUÉ
Por El Liberal
Hoy 22:17 -
CANAL 7
07.55 PAUSA EN FAMILIA
08.00 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
12.00 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1ºRA. EDICIÓN
14.00 MONO FECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR
15.30 SECRETO DE FERIHA
16.30 REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTA POR LOZANO
18.30 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.00 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.15 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
22.30 TOMBOLA NOCTURNA
22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR (CONTINÚA)
23.15 DESPEDIDA DE SOLTEROS
00.15 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.00 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLE
CANAL 9
14.00 TRES VECES ANA
15.00 AMORES CON TRAMPA
18.00 LA ROSA DE GUADALUPE
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
12.00 AVES DEL PARAÍSO
13.00 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS
17.00 OCÉANO ÍNDICO
18.00 MIS NOCHES SIN TÍ
19.00 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS
20.00 DESORDENADOS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.00 SARAS Y KUMUD
18.30 A TODO O NADA - ESPECIAL: LAS PUERTAS
20.00 TELENOCHE
21.30 ESPOSA JOVEN
22.00 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 CIRCUITO ARGENTINO
14.00 NOTICIERO 7 1ª EDICION
15.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA vs. BOCA ®
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.30 LA 40
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EN ARMONÍA
19.00 EL PODIO
19.30 MUSICALES
20:00 PASIÓN POR ELTURF
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 MUSICALES
22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO vs. ARGENTINOS
00.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO vs. ARGENTINOS
CANAL 4
14.00 FOLCLUB
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.30 PUERTO PESCA
20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EXPRESS AMATEUR
PELÍCULAS
CINEMAX
01.03 PESADILLA EN LA CALLE DEL INFIERNO
04.50 EL GRAN SIMÓN
07.15 DOS VIEJOS MÁS GRUÑONES
09.25 VIEJOS GRUÑONES
11.38 CAMINO ROCOSO
13.28 CITA CON EL AMOR
15.21 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?
17.09 NO ME QUITES A MI NOVIO
19.28 DUPLICIDAD
22.00 NUEVAMENTE AMOR
TNT
05.49 TNT BUZZ
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
07.36 EL 6º DÍA
09.45 AÑO UNO
11.27 VIRGEN A LOS 40
13.32 LOS PITUFOS 2
15.22 R.I.P.D.. POLICÍA DEL MÁS ALLÁ
17.08 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
19.08 CON AIR
21.09 HASTA QUE TE CONOCI
22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
22.55 MATAR O MORIR
00.24 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
01.19 UNA NOCHE EN EL FIN DEL MUNDO
TCM
02.05 SILVERADO
05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
06.00 LA PANTERA ROSA
06.30 ALF (TEMPORADA 2)
07.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
09.50 JESSE STONE. PELIGRO NOCTURNO
11.30 RETO AL DESTINO
13.50 MI QUERIDO PRESIDENTE
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 2)
20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
21.00 RAMBO III
22.55 LA PANTERA ROSA
23.25 DESPUÉS DE HORA
SPACE
03.34 UN HOMBRE COMÚN
06.00 JUEGO DE PATRIOTAS
08.03 LUCES ROJAS
10.17 LA MALDICIÓN DE LA FLOR DORADA
12.35 LA FURIA DEL YETI
14.25 PAGE EIGHT
16.32 LA APARICIÓN
18.06 CINTA ROJA
19.57 EL INFIERNO EN SARATOV
22.00 UN HOMBRE COMÚN
23.37 HOGAR NO TAN DULCE HOGAR
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE (UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES)
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
11.00 DR. HOUSE
12.00 DR. HOUSE
13.00 CHICAGO P.D.
13.50 LA NIÑERA Y EL PRESIDENTE
16.00 DR. HOUSE
17.00 DR. HOUSE
18.00 CHICAGO P.D.
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
21.00 CHICAGO P.D
A DÓNDE IR
TODOS LOS DOMINGOS DE FEBRERO, A PARTIR DEL 5, DE 14.30 A 20, HABRÁ SHOW EN VIVO EN LA PILETA DE OLÍMPICO.
CINES
SUNSTAR
MOANA (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY- 17:3 (Castellano) 20:00 (Castellano)
RESIDENT EVIL (3D):
TERROR (+16 años)
HOY - 22:30 (Cast)
xXx REACTIVADO 2D
ACCIÓN (13 años)
HOY- 17:20 (cast)
ASSASIN ‘S CREED (2D):
CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)
HOY- 19:35 (Subt)
xXx REACTIVADO (3D):
ACCIÓN. (13 años)
HOY - 22:10 (subt)
SING VEN Y CANTA (2D):
MUSICAL. (+ 13 años)
HOY- 16:20 (Cast)
LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO (2D):
DRAMA (ATP)
HOY-18:30 (Cast) 20:40 (Cast)
NIEVE NEGRA (2D):
DRAMA (+ 16 AÑOS)
HOY - 22:50hs (Cast)
BAILARINA (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY- 16:10 (CAST) 18:05 (Cast)
TALENTOS OCULTOS (2D): DRAMA (ATP)
HOY - 20:00- 22:30 (castellano)
MOANA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY - 17:00- 19:30
SIN NADA QUE PERDER (2D): DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY - 22:00 (Subtitulada)
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP
17:30 - 18:00 - 20:10 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:45
SING ¡VEN Y CANTA¡ 2D ATP
18:10 (TODOS LOS DÍAS)
RESIDENT EVIL 6: EL CAPÍTULO FINAL 2D APTA 16 AÑOS
22:50 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:10
ASSASSIN’S CREED 2D 13 AÑOS, CON RESERVA.
20:20 (TODOS LOS DÍAS)
XXX: REACTIVADO 2D ATPA 13 CON RESERVA ESTRENO
20:30 - 22:40 (TODOS LOS DIAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50
VENTA ONLINE: MIBOLETERIA.COM.AR
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS: A LAS 17:00. LOS DOMINGOS: 17:00
VALOR DE LAS ENTRADAS: EN 2D $95
3D ENTRADA GENERAL: $105