Difunden audios en los que Daniel Angelici intenta influenciar a los dirigentes de la AFA

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, habría intentado influenciar a dirigentes de AFA en el año 2015 según revelaron una serie de audios.

En uno de esos audios, Angelici habla con Fernando Mitjans, miembro del Tribunal de Disciplina, y le pide que no le den más de tres fechas de suspensión a Cristian Erbes y Leandro Marín, expulsados en un amistoso de verano ante Racing, a fin de que puedan jugar el repechaje ante Vélez.

‘Hablé con los muchachos del Tribunal y que a los dos que echaron ayer no les den más de... Los necesito para jugar contra Vélez’, le dice Angelici a Mitjans, que le contesta: ‘Te cuento como es, el Tribunal está en receso y el presidente de la guardia soy yo.

Después en febrero me tienen que respaldar mis muchachos. Yo pensaba en tres y dos fechas para que cumplan en amistosos y puedan jugar con Vélez. Le tengo que dar un poco más a Marín que a Erbes, pero si le doy 3 partidos juegan’.

‘Lo que pasa es que al sacarlo de la cancha, mínimo son cinco partidos, viste, pero si le doy dos partidos estamos muy expuestos’, se atajó Mitjans.

A lo que Angelici, respondió: ‘Ya hablé con Loustau, el informe va a ser liviano. Y la dirigencia de Racing con nosotros bien, Víctor Blanco bien’.

El titular xeneize habla con el, por entonces, presidente de AFA, Luis Segura, y en el mismo Angelici le dice: ‘Luis fijate ahí de hablar vos directamente con el pibe este Delfino para el miércoles, que trate de equivocarse lo menos posible... Decile que Boca se está jugando mucho’. Y Segura le respondió: ‘Qedate tranquilo que yo me ocupo. Yo tengo una reunión con (Miguel Angel) Scime antes del sorteo, así que quedate tranquilo que yo me ocupo. Y el partido con Vélez, que tenés vos el veintiocho, el hincha numero uno no tengas dudas que soy yo’.