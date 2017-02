El "Flaco " Schiavi le dio su apoyo al nuevo coordinador

Fotos RESPALDO. Rolando Schiavi le dio todo su apoyo a Claudio Vivas, nuevo coordinador de las divisiones inferiores.

07/02/2017 -

Luego de la decisión del presidente Daniel Angelici de encuadrar a la Reserva dentro de la órbita de Fútbol Profesional, Rolando Schiavi tendrá una reunión con Guillermo Barros Schelotto para redireccionar el proyecto deportivo de la cantera. El "Flaco" espera que "los chicos aprendan qué se siente jugar al lado de los profesionales".

"Desde el primer momento que llegué al club fui claro con (Daniel) Angelici. Las cosas me las tenía que decir él. Cuando llegó Guille hablé con él, y le dije que si quería poner un entrenador de Reserva, me lo diga y me iba", sentenció Schiavi ayer en diálogo con Radio Rivadavia (Am 630).

Y agregó: "En Boca es eterno, siempre se habla de cambios. El presidente tomó la decisión de traer otro coordinador. Nosotros tenemos que apoyar. También al DT de Primera y que ellos nos den una mano para que los chicos aprendan que se siente jugar al lado de profesionales".

A su vez, Schiavi explicó su punto de vista sobre los cortocircuitos que tuvo con el ex coordinador de inferiores, Jorge Raffo. "Hubo momentos que por falta de comunicación se generaron discrepancias por algunos jugadores. Después hablamos y decidimos que lo mejor era trabajar para Boca", remarcó.

Por último, el DT de la Reserva tuvo palabras de elogio para el juvenil Marcelo Torres, goleador del elenco Sub 20 que está jugando las Eliminatorias en Ecuador. "El ‘Chelo’ jugó todo el semestre pasado con nosotros. Ha crecido muchísimo. Ha demostrado bancarse ser el 9 de Boca. Se ha ganado un lugar, se cuida, bajó de peso, mejoró físicamente y hoy es una realidad", concluyó.

Amistoso en Mardel

Boca, líder del Campeonato de Primera, afrontará el sábado un amistoso ante Aldosivi en Mar del Plata como parte de la preparación a la espera de la reanudación del certamen, a jugarse a las 20.10 con televisación de Canal 13.

Las entradas para el encuentro ante el "Tiburón" se pondrán en venta en las próximas horas en el portal TopShow y en algunos puntos de la ciudad de Mar del Plata. El costo de la entrada popular será de 250 pesos, mientras que las plateas tienen un valor, según el sector, de 350, 450, 600 y 800 pesos.