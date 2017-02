Macri, "orgulloso" de lo que está haciendo en la Presidencia

Fotos CONFESIÓN. "Mi sueño era ser el 9 de Boca y representar al país".

07/02/2017 -

El presidente Mauricio Macri afirmó que se siente ‘orgulloso’ del trabajo que está haciendo al frente de la Casa Rosada, en lo que calificó como el rol ‘más importante’ que le tocó representar en su vida, a la vez que enfatizó que ‘el deporte nos enseña a trabajar en equipo’ ya que ‘las cosas no se hacen individualmente’.

El Presidente habló en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) durante el almuerzo que compartió con los atletas y los entrenadores que se preparan para los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se realizará en Buenos Aires, en 2018.

Ante los deportistas, el jefe de Estado destacó que ‘el deporte nos enseña a trabajar en equipo, porque intentamos empujar hombro a hombro, todos para el mismo lado, en algo tan importante para nuestro país’, a la vez que contrapuso que las cosas ‘no se hacen individualmente’.

‘Mi sueño era ser el 9 de Boca y representar a la Argentina, pero no me dieron ni las piernas ni la habilidad; así que me tocó representar a mi país desde mi lugar y estoy muy orgulloso del trabajo que estoy haciendo, el más importante de mi vida’, señaló el mandatario.

Durante la visita, en la que estuvo acompañado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Educación y Deportes de la Nación, Esteban Bullrich, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y el secretario de Deportes, Carlos Mac Allister, Macri expresó que ‘no siempre se puede ganar, pero el centro es saber cuánto cada uno de nosotros nos podemos superar’.