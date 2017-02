Las loretanas se suman al proyecto de actividad física tres días a la semana

07/02/2017 -

Los días lunes, miércoles y viernes, en la plaza El Centenario, el profesor de educación física Óscar Mansilla, dicta clases aeróbicas, de forma gratuita, a las 20.30 con una gran cantidad de alumnos.

Este proyecto que comenzó en plaza San Martín hace más de tres años y sigue creciendo.

"Casi siempre hacía caminata sola y me costaba ser constante, ya que no encontraba compañía, pero ahora se formó un lindo grupo con el cual compartimos la actividad física, además de reirnos de las cosas que no nos salen, nos divertimos y nos ejercitamos y eso nos hace muy bien y esperamos con ansias los días para venir a clases", comentó una alumna.