"Sentimos vergüenza por lo que hizo Diego"

07/02/2017 -

Mabel, la madre de Loscalzo, en una entrevista televisiva -junto a su otro hijo, de nombre Matías- se mostró consternada por lo sucedido, aunque contaron que hace dos años no lo ven. "Esto es para mí una pesadilla, no lo creo todavía", dijo la mujer.

"Me gustaría no salir de espaldas, pero siento vergüenza ajena, aunque sigue siendo mi hermano y lo único que quiero es pedir disculpas", dijo Matías.

El joven más tarde continuó diciendo: "Quisiera preguntarle qué se le pasó por la cabeza. Por qué lo hizo. Es horrible verlo ahora así".

Durante el reportaje realizado en la casa en la que ambos viven en el barrio porteño de Villa Lugano, Mabel le pidió disculpas a las familias de las víctimas y contó que desde hace dos años y medio no veía a su hijo, a quien consideró como un persona "responsable". "No es un asesino. Le pasó algo por la cabeza", dijo.

Mabel comentó que Loscalzo trabajaba como boletero en una estación y que no tiene ningún familiar en la provincia de Córdoba, donde fue atrapado. "Esto es para mí una pesadilla. No creo que haya hecho eso. Le pido perdón a la gente", expresó, llorando.

"No me gustaba esta chica con la que estaba", dijo Mabel, al referirse a Romina Maguna (36). Mi hijo era una buena persona. Lo veo así y no lo creo. No entiendo qué pasó. Algo le hicieron, algo pasó en esa casa", finalizó.