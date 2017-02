Mal momento de Marcelo Iripino: se quedó sin notebook y calzoncillos ya que los ladrones ingresaron a su casa en Carlos Paz y no le dejaron absolutame

Fotos Mal momento de Marcelo Iripino: se quedó sin notebook y calzoncillos ya que los ladrones ingresaron a su casa en Carlos Paz y no le dejaron absolutamente nada

07/02/2017 -

Desvalijaron la casa en la que se hospeda Marcelo Iripino en Carlos Paz. El hecho se registró en la vivienda ubicada en Villa del Lago, minutos después de que el bailarín y coreógrafo viajara al teatro a realizar una nueva función de Bien argentino, en el Complejo Malambo.

"Nos destrozaron todo", explicó y aseguró a la prensa que le robaron desde una notebook hasta los calzoncillos.

"La desvalijaron. Rompieron las puertas, se tomaron todo el tiempo posible. Saben que nos fuimos a las 10 de la noche, que no había nadie’, contó el ex ‘Susano’, quien sospecha de un entregador, ya que el robo ocurrió en momentos en que él se ausenta habitualmente de su hogar por estar en función. A su vez, detalló que es "el cuarto de la compañía" al que le roban. El elenco lo conforman Adabel Guerrero, Marcelo Josset, Lourdes Sánchez, Fernando Bertona, Ángel Carabajal y Facundo Toro. "Es una tristeza enorme. Es horrible lo que nos pasó, estamos sin ropa, sólo nos quedaron dos valijas. Veníamos haciendo una hermosa temporada y no se puede creer. Vamos a ir a la comisaría. No puedo catalogar a esta gente. No quiero pensar pero no tengo piedad, porque se agrava cada vez más. Hay que tomar medidas", sostuvo en diálogo con Radio Mitre.

"Los ladrones se fueron de la casa cuando sonó la alarma, pero tuvieron tiempo de revisar cada rincón. Por ahora, él no quiere regresar a su hogar. Después vemos a dónde vamos. Me siento desprotegido", contó el coreógrafo que hace temporada en Carlos Paz.