CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 09 de Febrero 2017
A LAS 22.15 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
Por El Liberal
Hoy 21:59 -
CANAL 7
07.55 PAUSA EN FAMILIA
08.00 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
12.00 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR
15.30 SECRETO DE FERIHA
16.30 REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.30 CASO CERRADO
21.00 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.15 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.45 SORTEO DE TOMBOLA NOCTURNA
23.00 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR (CONTINÚA)
23.30 DESPEDIDA DE SOLTEROS
00.30 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.00 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
21.00 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 LA ROSA DE GUADALUPE
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
12.00 AVES DEL PARAÍSO
13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS
17.00 EL OCÉANO ÍNDICO
18.00 MIS NOCHES SIN TÍ
19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.00 SARAS Y KUMUD
18.30 LAS PUERTAS
19.00 LA MEJOR ELECCIÓN
20.00 TELENOCHE
21.30 ESPOSA JOVEN
22.00 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 TICKET AL SHOW
16.30 CIRCUITO ARGENTINO
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ZAPAZAPA
19.00 EL CLÁSICO: COMERCIO vs. GÜEMES (COPA ARG.- REV.)
21.00 EL PAÍS DE LA VIDALA
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 LA TOCATA
23.30 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO vs. ARGENTINOS
CANAL 4
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 EN PLENITUD
22.30 LA FIJA
23.00 PUERTO PESCA
PELÍCULAS
CINEMAX
02.20 TENTACIONES OSCURAS
04.27 SEMBRADORES DE OPTIMISMO. FE Y ALEGRÍA- CARACAS
04.42 EN LA RIQUEZA O EN LA POBREZA
07.04 LARRY CROWNE. EL AMOR LLAMA DOS VECES
09.09 UN ÁNGEL ENAMORADO
11.27 EL PROFESOR CHIFLADO II
13.40 LA CASA DEL LAGO
15.45 EL PAÑUELO AMARILLO
17.39 UNA BUENA MENTIRA
19.55 LA CASA DEL LAGO
22.00 RÍO MÍSTICO
TCM
01.20 FANTASMAS DE MARTE
05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
06.00 LA PANTERA ROSA
06.30 ALF (TEMPORADA 2)
07.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
12.35 WYATT EARP
16.15 VUELO A LA GLORIA
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 2)
21.00 DESPUÉS DE HORA
22.55 LA PANTERA ROSA
23.25 FANTASMAS DE MARTE
TNT
07.49 AÑO UNO
09.29 LOS PITUFOS 2
11.17 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
13.14 10.000 A.C.
15.05 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS
16.51 CON AIR
18.50 BATTLESHIP. BATALLA NAVAL
21.08 HASTA QUE TE CONOCÍ
22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
22.55 BLADE 2. CAZADOR DE VAMPIROS
00.56 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
01.51 EL LLANERO SOLITARIO
SPACE
01.55 FANTASMAS DE MARTE
03.34 UN HOMBRE COMÚN
06.00 JUEGO DE PATRIOTAS
08.03 LUCES ROJAS
10.17 MALDICIÓN DE LA FLOR DORADA
12.35 LA FURIA DEL YETI
14.25 PAGE EIGHT
16.32 LA APARICIÓN
18.06 CINTA ROJA
19.57 EL INFIERNO EN SARATOV
22.00 UN HOMBRE COMÚN
23.37 HOGAR NO TAN DULCE HOGAR
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE (UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES)
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE (UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES)
11.00 DR. HOUSE
12.00 DR. HOUSE
12.55 CHICAGO P.D.
13.45 ELIGIENDO A MAMÁ
16.00 DR. HOUSE
17.00 DR. HOUSE
18.00 CHICAGO P.D.
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE (UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES)
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE (UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES)
21.00 CHICAGO FIRE
A DÓNDE IR
COSTA MADERO
(COSTANERA)
HOY, A LAS 22.30, EN EL CICLO LUNAR, LAS MULLIERIS.
ROCA
(ROCA Y URQUIZA)
HOY, A LAS 23.30, UYARI, CON MARTÍN, EMANUEL Y PABLO.
MANDRAKE MULTIESPACIO
(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA FE)
ESTE VIERNES, A PARTIR DE LAS 23, JOVITA SUBIRE
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
ESTE VIERNES, A PARTIR DE LAS 21.30, ALMA YANA.
LA CANTINA DEL LEÓN
(OLD LIONS)
ESTE VIERNES, A 23, LA LA BAND (KARIME Y SALOMÓN).
CINES
SUNSTAR
MOANA (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY- 17:3 (Castellano) 20:00 (Castellano)
RESIDENT EVIL (3D):
TERROR (+16 años)
HOY - 22:30 (Cast)
xXx REACTIVADO 2D
ACCIÓN (13 años)
HOY- 17:20 (cast)
ASSASSIN ‘S CREED (2D):
CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)
HOY- 19:35 (Subt)
xXx REACTIVADO (3D):
ACCIÓN. (13 años)
HOY - 22:10 (subt)
SING ¡VEN Y CANTA! (2D):
MUSICAL. (+ 13 años)
HOY- 16:20 (Cast)
LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO (2D):
DRAMA (ATP)
HOY-18:30 (Cast) 20:40 (Cast)
NIEVE NEGRA (2D):
DRAMA (+ 16 AÑOS)
HOY - 22:50hs (Cast)
BAILARINA (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY- 16:10 (CAST) 18:05 (Cast)
TALENTOS OCULTOS (2D): DRAMA (ATP)
HOY - 20:00- 22:30 (castellano)
MOANA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY - 17:00- 19:30
SIN NADA QUE PERDER (2D): DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY - 22:00 (Subtitulada)
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP
17:30 - 18:00 - 20:10 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:45
SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP
18:10 (TODOS LOS DÍAS)
RESIDENT EVIL 6: EL CAPÍTULO FINAL 2D APTA 16 AÑOS
22:50 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:10
ASSASSIN ‘S CREED 2D 13 AÑOS, CON RESERVA.
20:20 (TODOS LOS DÍAS)
XXX: REACTIVADO 2D ATPA 13 CON RESERVA ESTRENO
20:30 - 22:40 (TODOS LOS DIAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50
VENTA ONLINE: MIBOLETERIA.COM.AR
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS: A LAS 17:00. LOS DOMINGOS: 17:00
VALOR DE LAS ENTRADAS: EN 2D $95
3D ENTRADA GENERAL: $105