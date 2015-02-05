CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 09 de Febrero 2017

A LAS 22.15 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

Hoy 21:59 -

CANAL 7

07.55 PAUSA EN FAMILIA

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.00 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR

15.30 SECRETO DE FERIHA

16.30 REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTÁ POR LOZANO

18.30 CASO CERRADO

21.00 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.15 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.45 SORTEO DE TOMBOLA NOCTURNA

23.00 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR (CONTINÚA)

23.30 DESPEDIDA DE SOLTEROS

00.30 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.00 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

09.00 DESAYUNO

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

21.00 INTRATABLES

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

18.00 LA ROSA DE GUADALUPE

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

12.00 AVES DEL PARAÍSO

13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

14.00 COCINEROS

17.00 EL OCÉANO ÍNDICO

18.00 MIS NOCHES SIN TÍ

19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

 EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.00 SARAS Y KUMUD

18.30 LAS PUERTAS

19.00 LA MEJOR ELECCIÓN

20.00 TELENOCHE

21.30 ESPOSA JOVEN

22.00 QUIERO VIVIR A TU LADO

 


CANAL 14 

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 TICKET AL SHOW

16.30 CIRCUITO ARGENTINO

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ZAPAZAPA

19.00 EL CLÁSICO: COMERCIO vs. GÜEMES (COPA ARG.- REV.)

21.00 EL PAÍS DE LA VIDALA

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 LA TOCATA

23.30 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO vs. ARGENTINOS

CANAL 4

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 EN PLENITUD

22.30 LA FIJA

23.00 PUERTO PESCA

PELÍCULAS

CINEMAX

02.20 TENTACIONES OSCURAS

04.27 SEMBRADORES DE OPTIMISMO. FE Y ALEGRÍA- CARACAS

04.42 EN LA RIQUEZA O EN LA POBREZA

07.04 LARRY CROWNE. EL AMOR LLAMA DOS VECES

09.09 UN ÁNGEL ENAMORADO

11.27 EL PROFESOR CHIFLADO II

13.40 LA CASA DEL LAGO

15.45 EL PAÑUELO AMARILLO

17.39 UNA BUENA MENTIRA

19.55 LA CASA DEL LAGO

22.00 RÍO MÍSTICO


TCM

01.20 FANTASMAS DE MARTE

05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

06.00 LA PANTERA ROSA

06.30 ALF (TEMPORADA 2)

07.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

12.35 WYATT EARP

16.15 VUELO A LA GLORIA

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 2)

21.00 DESPUÉS DE HORA

22.55 LA PANTERA ROSA

23.25 FANTASMAS DE MARTE


TNT

07.49 AÑO UNO

09.29 LOS PITUFOS 2

11.17 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

13.14 10.000 A.C.

15.05 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS

16.51 CON AIR

18.50 BATTLESHIP. BATALLA NAVAL

21.08 HASTA QUE TE CONOCÍ

22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

22.55 BLADE 2. CAZADOR DE VAMPIROS

00.56 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

01.51 EL LLANERO SOLITARIO


SPACE

01.55 FANTASMAS DE MARTE

03.34 UN HOMBRE COMÚN

06.00 JUEGO DE PATRIOTAS

08.03 LUCES ROJAS

10.17 MALDICIÓN DE LA FLOR DORADA

12.35 LA FURIA DEL YETI

14.25 PAGE EIGHT

16.32 LA APARICIÓN

18.06 CINTA ROJA

19.57 EL INFIERNO EN SARATOV

22.00 UN HOMBRE COMÚN

23.37 HOGAR NO TAN DULCE HOGAR


UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE (UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES)

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE (UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES)

11.00 DR. HOUSE

12.00 DR. HOUSE

12.55 CHICAGO P.D.

13.45 ELIGIENDO A MAMÁ

16.00 DR. HOUSE

17.00 DR. HOUSE

18.00 CHICAGO P.D.

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE (UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES)

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE (UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES)

21.00 CHICAGO FIRE

A DÓNDE IR

COSTA MADERO

(COSTANERA)

HOY, A LAS 22.30, EN EL CICLO LUNAR, LAS MULLIERIS.

ROCA

(ROCA Y URQUIZA)

HOY, A LAS 23.30, UYARI, CON MARTÍN, EMANUEL Y PABLO.

MANDRAKE MULTIESPACIO

(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA FE)

ESTE VIERNES, A PARTIR DE LAS 23, JOVITA SUBIRE

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

ESTE VIERNES, A PARTIR DE LAS 21.30, ALMA YANA.

LA CANTINA DEL LEÓN

(OLD LIONS)

ESTE VIERNES, A 23, LA LA BAND (KARIME Y SALOMÓN).

CINES

SUNSTAR

MOANA (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY- 17:3 (Castellano) 20:00 (Castellano)

RESIDENT EVIL (3D):

TERROR (+16 años)

HOY - 22:30 (Cast)

xXx REACTIVADO 2D

ACCIÓN (13 años)

HOY- 17:20 (cast)

ASSASSIN ‘S CREED (2D):

CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)

HOY- 19:35 (Subt)

xXx REACTIVADO (3D):

ACCIÓN. (13 años)

HOY - 22:10 (subt)

SING ¡VEN Y CANTA! (2D):

MUSICAL. (+ 13 años)

HOY- 16:20 (Cast)

LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO (2D):

DRAMA (ATP)

HOY-18:30 (Cast) 20:40 (Cast)

NIEVE NEGRA (2D):

DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY - 22:50hs (Cast)

BAILARINA (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY- 16:10 (CAST) 18:05 (Cast)

TALENTOS OCULTOS (2D): DRAMA (ATP)

HOY - 20:00- 22:30 (castellano)

MOANA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY - 17:00- 19:30

SIN NADA QUE PERDER (2D): DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY - 22:00 (Subtitulada)

HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP

17:30 - 18:00 - 20:10 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:45

SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP

18:10 (TODOS LOS DÍAS)

RESIDENT EVIL 6: EL CAPÍTULO FINAL 2D APTA 16 AÑOS

22:50 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:10

ASSASSIN ‘S CREED 2D 13 AÑOS, CON RESERVA.

20:20 (TODOS LOS DÍAS)

XXX: REACTIVADO 2D ATPA 13 CON RESERVA ESTRENO

20:30 - 22:40 (TODOS LOS DIAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50

VENTA ONLINE: MIBOLETERIA.COM.AR

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS: A LAS 17:00. LOS DOMINGOS: 17:00

VALOR DE LAS ENTRADAS: EN 2D $95

3D ENTRADA GENERAL: $105

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 09 de Febrero 2017

También te puede interesar