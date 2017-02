"Me imagino que Fernando Mitjans ya presentó su renuncia "

08/02/2017 -

El dirigente del fútbol de Santa Fe habló en Cadena OH! y expresó su postura tras escuchar los audios en los que se encuentran involucrados el presidente de Boca Juniors Daniel Angelici, el presidente del Tribunal de Disciplina de AFA, Fernando Mitjans y de Luis Segura, quien en ese momento era el titular de AFA tras el fallecimiento de Julio Grondona.

"Me imagino que el genuflexo Fernando Mitjans ya habrá presentado su renuncia como presidente del Tribunal de Disciplina de AFA", dijo el directivo Mario Giammaria.

Y agregó sobre todo lo que pasa en el país con el fútbol argentino que "en medio de la difusión pública de roscas, aprietes y complacencias en AFA, se anuncia el comienzo del fútbol profesional para el 3 de marzo".

Contra Angelici

Además dijo que "anoche (por el lunes) parece que hubo principio de acuerdo y al ascenso/interior le otorgarían 3 asambleístas más en el nuevo Estatuto de AFA. Esperemos que no los ponga Angelici, porque después de esto, no me sorprendería".

Por último, Mario Giammaria, presidente de la Liga Rosarina, habló en Cadena OH’ sobre los posibles candidatos a presidente de la AFA y dijo que "con "Chiqui" Tapia hablamos seguido y sé que Tinelli intentó contactarse conmigo, pero creo que Marcelo (Tinelli) está más para dirigir la superliga".