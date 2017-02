La comuna busca dar un corte a las fiestas clandestinas

08/02/2017 -

"Estoy abrumado por las fiestas clausuradas el último fin de semana pasado. Es un tema que lo hablé con el director de Calidad de Vida, Daniel Pikaluk, y que me interesa, yo creo que nosotros debemos estudiar y ver la forma de ajustar el sistema de control y el cumplimiento de las normas" indicó el intendente interino de la ciudad capital, Juan Manuel Beltramino. De este modo, reflejó la preocupación del municipio por dar un corte a las fiestas clandestinas que se organizan los fines de semana, y en las que se producen disturbios. Beltramino mencionó que en diálogo con Pikaluk le expresó estar a disposición como intendente interino, "pero más que nada como presidente del Concejo Deliberante, para que me hagan llegar ideas" y "qué necesitan como legislación para conversarlo con el intendente capitalino, Hugo Infante". "Abogo para que de una vez por todas vayamos solucionando los problemas que vamos encontrando en la ciudad", completó. Tarea Valoró el trabajo de los inspectores de Calidad de Vida, "porque sé lo que cuesta. Ir a estas reuniones a tratar con gente que no está en condiciones de dialogar, tener que enfrentarla y estar con la Policía, es un trabajo que hay que hacerlo para saber lo que significa. Necesitan el apoyo de los superiores para que eso sea hecho con respaldo y haya la sanción correspondiente", recalcó.