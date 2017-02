El pedido para Delfino

08/02/2017 -

Daniel Angelici aseguró que el llamado a Luis Segura fue para que aconseje a German Delfino por la complejidad del partido que se jugaba ante Vélez.

"El llamado al presidente de la AFA se debió a eso. Pedí que hablara con (el árbitro Germán) Delfino para que tomara conciencia de lo que se juega un club y tratara de equivocarse lo menos posible. Es lo que pedimos. Yo no quiero que me favorezcan, quiero que no me perjudiquen", sostuvo el dirigente.