La necesaria coincidencia entre las coherentes religiones y la ciencia

08/02/2017 -

Por Mario Zaín Pinto

No pretendo ser original, ni cambiar totalmente los conceptos fundamentales de las religiones, pero sabemos perfectamente que en todas las culturas donde las religiones se fueron adaptando al desenvolvimiento del ser humano, cuando generalmente siguiendo sus preceptos y no por razones endógenas (guerras, torturas, expropiación de sus bienes, etc.) que los convirtieron en fanatismos religiosos, cambiando incluso las enseñanzas primordiales y originales de sus dioses y profetas; buscando sobre todo la venganza, vemos que la religión y la ciencia van de la mano con las mismas pretensiones de un mundo mejor, más justo y espiritual.

Y esto así porque la ciencia va descubriendo (sobre todo con la cosmología cuántica) que el espíritu humano lleva en su estructura física y ADN los elementos vitales para conectarse con la Matriz Cuántica Universal que poseen todas las células donde se va encontrando paso a paso: que las buenas intenciones, el amor al prójimo, etc., producen poco a poco resultados positivos que nos conducirán con el tiempo a conectarnos con toda la materia que domina la existencia.

Lamentablemente, quienes nos observan y controlan ven que este paraíso que tenemos, de este lado del cosmos, que ellos supuestamente ya pasaron con éxito esa etapa, lo estamos destruyendo lentamente con las ambiciones desmedidas por el poder y el dinero dándole poca importancia al medio ambiente, a la terrible situación que vive la mayor parte del mundo (con pobreza, indigencia y el huir de la persecución). Ellos saben, porque posiblemente el hombre no haya sido el primer habitante de este mundo, que la desvirtuación, que ni las religiones pueden hacer entender a la mayoría, que los está llevando a que no cultiven su espíritu y se dediquen a vivir el momento, aprovechando el consumismo y divirtiéndose sin considerar, mayoritariamente, a sus congéneres.

Creo que estos seres están considerando seriamente en que no se pierda este paraíso y vienen pensando hace tiempo en lograr otro prototipo de ser humano, parecido a nosotros (de ahí las abducciones y mutilaciones), pero que no percudan los buenos elementos que colocaran en los nuevos habitantes. Esto explicaría el porqué nos ayudaron, aunque muchos duden, en los avances científicos en todas le pocas, pero no pueden ayudarnos en el contacto espiritual, al igual que el pensamiento de las religiones, las llevamos personalmente cada uno de nosotros y solo cada uno particularmente puede obrar ese milagro.

Es necesario, sobre todo los jóvenes, que tomen conciencia que estamos perdiendo para las generaciones futuras el porvenir de la humanidad, y los buenos deseos de las coherentes religiones y que aunado con el desarrollo de la ciencia nos estimulen para no convertirnos en seres semi robóticos de la realidad aprovechando las presencias positivas de la misma.