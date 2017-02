Encontraron más de 50 alacranes en una casa de familia

08/02/2017 -

Una familia encontró desde fines de octubre más de 50 alacranes en su casa ubicada en el barrio Centro Sur de la localidad cordobesa de Villa María, al tiempo que sus miembros manifestaron su preocupación por posibles picaduras a la niña y a la beba que habitan en la vivienda.

En diálogo con Télam, Clara Bercovsky manifestó: "La primera vez que encontramos alacranes fue en la parte de la galería. Encuentro dos y me surge llamar a un fumigador. Cuando me despierto a la mañana siguiente, me aparecen 25 alacranes muertos en el garaje".

"La mayoría de los arácnidos -relató la mujer- estaban muertos y también se encontró uno muy grande, muy venenoso según me dijeron, que aparentemente era el que había puesto crías. Hay un foco en el garaje", contó.

Los días subsiguientes aparecían de a cinco o seis de esta especie.

La familia también detectó la presencia de estos alacranes en la cocina y en la galería que funciona como quincho, pero no en las dos habitaciones de la casa donde descansan el matrimonio y las hijas, una nena de 8 años y una beba de seis meses, reseñó la mujer.

"Si este bicho te pica la bebé, es mortal, así sin vueltas, nos dijeron", comentó.