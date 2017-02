"Le decía al arquero que me había quebrado, que llame al médico"

Fotos ESPERA. Mauro Barraza concurrió ayer a la clínica con su compañero Luis Leguizamón y aguarda con ansias el resultado de la resonancia magnética.

08/02/2017 -

La noche del domingo 5 de febrero quedará entre los recuerdos tristes para Mauro Barraza. El juvenil volante de Central Córdoba tenía la chance de ser titular, algo que estaba esperando. Y aunque se trataba de un amistoso, le venía muy bien para mostrarse y entrar en la consideración del entrenador Gustavo Coleoni.

Pero una desafortunada jugada en la que chocó con el arquero visitante, Maximiliano Cavallotti, le produjo una grave lesión. Y, aunque temió lo peor, al menos no es una fractura, aunque habrá que esperar para saber qué tiene en su rodilla derecha.

Ayer, el juvenil volante ferroviario concurrió a un centro asistencial para hacerse una resonancia magnética y, antes del estudio, le brindó una entrevista exclusiva a EL LIBERAL.

"Estoy preocupado y ansioso por saber qué es lo que realmente tengo. Ahora estoy con dolores, se me ha ido un poco la inflamación, pero los dolores siguen y aumentan cada día. Así que ahora no queda otra que esperar para ver qué es lo que tengo", arrancó diciendo el canterano.

Luego, recordó cómo fue la jugada: "Me acuerdo que ha sido una pelota que Hugo Vera Oviedo va a disputar con dos jugadores de ellos. Me queda el rebote a mí y en eso entro al área y tiro el buscapié. El defensor de ellos la rechaza, le queda el rebote a Leo (Sequeira) que le pega al arco y el flaco estaba saliendo y le cobran off side. Yo salí a buscar el rebote cuando escuché el silbato del árbitro. Me frené automáticamente, miro la pelota y cuando levanto la vista lo encuentro al arquero. Lo tenía encima y venía fuerte, por lo que no me dio tiempo ni de saltar ni de nada".

"En el momento sentí que me reventó algo en la rodilla. Me acuerdo que le decía al arquero de ellos que me había quebrado y que llame al médico. Después del dolor no me acuerdo más nada, hasta que me llevaron al hospital", agregó.

Si bien no se aventuró a un diagnóstico, quedó más tranquilo cuando descartaron una lesión ósea.

"En la placa no salió nada. El traumatólogo que me vio me dijo que puede ser que tenga los meniscos rotos y una grave distensión en el ligamento interno, pero hay que esperar la resonancia para saber", contó.

Apoyo

Mauro confesó que estuvo muy "bajoneado", pero ahora está saliendo adelante gracias al apoyo de su familia y compañeros.

"Me había bajoneado muchísimo y no tenía ánimos de nada porque a ese momento lo había esperado desde que estoy en el club. Pasaban técnicos y nunca había tenido la posibilidad de empezar desde el arranque. Y ese día lo estaba viviendo a pleno, disfrutándolo. Lo único que quería era terminar bien el partido y hacer las cosas bien, pero no se pudo por lo que pasó", se lamentó.

"Gracias a Dios tengo los compañeros que me están apoyando y mi familia que está siempre dándome una mano. El Negro (Leguizamón), Matías (Pato) me ayudan todos los días y están conmigo. Prácticamente el Negro (quien lo acompañó hasta la clínica) está viviendo conmigo y me ayuda en todo. Hasta me lo cocina, y eso me levanta el ánimo bastante", añadió.

Justamente, Pato sufrió una grave lesión hace más de un año. "Lo de Mati me ayuda un poco en el tema de la cabeza para poder salir adelante. Lo he pasado con él, he estado con él en el día a día como ahora también él está conmigo. Me sirve de experiencia", dijo al respecto.

"Agradezco los mensajes de apoyo que recibí, algunos todavía no los pude contestar", concluyó.