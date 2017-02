Sting y Wayne Shorter ganaron el Premio Polar, el Nobel de la Música

08/02/2017 -

El artista británico Sting y el saxofonista estadounidense Wayne Shorter fueron distinguidos en Estocolmo con el Premio Polar, considerado el Nobel de la Música. El jurado destacó en el fallo que tanto como miembro del trío The Police como en su posterior carrera solista, Sting "nunca se ha relajado y dormido en los laureles", sino que "ha echado el ancla en más puertos musicales que quizás ningún otro artista de su generación". En el mismo sentido, presentó al compositor, bajista y cantante como "un auténtico ciudadano del mundo", que además ha usado su posición para promover los derechos humanos. Del saxofonista de jazz, el cuerpo encargado de la premiación resaltó su calidad de "explorador musical" que a lo largo de "una carrera extraordinaria ha buscado constantemente nuevos caminos no transitados. Sin las exploraciones musicales de Wayne Shorter, la música moderna no habría perforado tan profundo’, se fundamentó, recordando que el galardonado definió su trabajo como ‘una perforación en busca de la sabiduría’.

Los galardonados recibirán el premio, dotado con un millón de coronas suecas (114.000 dólares, 106.000 euros), de manos del rey Carlos XVI Gustavo en una gala que se celebrará el 15 de junio en el Konserthus de Estocolmo.