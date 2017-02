"Destino San Javier", en el nombre del paDRE

08/02/2017 -

Franco Favini, Bruno y Paolo Ragone tocaron el cielo con las manos en el concierto que brindaron en el XXVI Festival Nacional de La Salamanca. Los hijos de Pedro Favini y José Ragone, forjadores del legendario Trío San Javier, recrearon en el "Jacinto Piedra" aquellas inolvidables composiciones que fueron marca registrada del reconocido trío. Después de la conferencia de prensa, Franco, Bruno y Paolo brindaron una entrevista a EL LIBERAL.

¿Cuánta responsabilidad recae en ustedes haber tomado como destino el legado de sus padres?

Franco: Una responsabilidad grande. Si hay algo que a nosotros nos aliviana la carga es la respuesta del público. La conexión que tuvimos con la gente en el Festival de La Salamanca fue muy linda. Disfrutamos de las canciones que las hacemos a nuestra manera. Ese legado continúa renovado como también se renueva el público porque lo disfruta tanto la gente mayor como el público joven. Es una responsabilidad muy linda,grande pero la llevamos con mucha alegría.

Bruno: Es una responsabilidad grande porque nuestros padres eran nuestros ídolos. Cuando éramos chicos los acompañábamos en las giras. Hoy en día poder interpretar sus canciones para nosotros es un regalo.

Paolo: Siempre jugábamos a ser el Trío San Javier. Lo seguimos haciendo, pero más profesionalmente. Crecimos y siempre estuvimos ligados a la música, dos cantando y el tercero produciendo. Con el correr del tiempo, se nos dio lo que soñábamos ser desde niños. Estamos muy felices y orgullosos de ser los continuadores de una historia musical que gusta a millones de personas.

Santiago es chacarera y Tucumán, la zamba. ¿Cómo toman esa responsabilidad de hacer conocer el canto nativo en sus formas y contenidos?

Franco: También somos muy responsable de eso porque nos gusta diferenciar pero no diferenciar para generar contra sino para generar apertura. Hoy en día, con esta globalización y las redes sociales, la gente en vez de ir sacando un contenido por el otro lo va sumando y va haciendo las cosas más agradables. Siempre decimos que no hacemos chacareras porque lo nuestro es la zamba y también lo melódico. Lo que sí disfrutamos enormemente de la chacarera, pero dejamos para la gente que tan bien lo hace en Santiago del Estero. Nosotros no lo vamos a poder hacer nunca. Es por eso que nos defendemos y basamos en canciones y zambas que han sido compuestas por mi viejo que son casi clásicos. Ahí es donde nos apoyamos y le metemos para adelante.