Al borde las lágrimas, Nicolás Vázquez le dedicó su galardón a su hermano Santiago

08/02/2017 -

"Nico" Vázquez recibió una estatuilla en los premios Estrella de Mar por su trabajo en la obra "El otro lado de la cama", que sube a escena de martes a domingo en el Teatro Mar del Plata. En el teatro Auditorium de "La Perla del Atlántico", Nicolás le dedicó palabras emocionantes a su hermano Santiago y a sus familiares.

"Le quiero dedicar este premio a mi mamá, a mi papá y a mi hermana, pero sobre todo se lo quiero dedicar a mi mamá que para mí es un ejemplo de vida, que con sabiduría y amor me despierta con un lindo mensaje", expresó el reconocido actor que este año lidera la taquilla marplatense.

Luego continuó: "Si no fuera por él, esta comedia no se hubiera hecho. Hace diez años me dijo ‘hacela, la vas a romper toda’. Para vos, hermano, te amo".