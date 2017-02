08/02/2017 -

A los 91 años, Carlitos Balá sigue siendo un ejemplo. La edad no es un obstáculo para que el actor continúe en un escenario deleitando a las nuevas generaciones con sus expresiones y gestitos.

Así como arrancó, en 1955, con "La revista dislocada", junto a Délfor Amaranto, trabajando sin parar, hoy continúa con su rutina a tal punto que Laura "Panam" Franco lo incorporó en su espectáculo para niños.

Y desde "La revista dislocada" hasta ahora, Carlos Salim Balaá, tal su nombre real, no ha bajado los brazos. De esta manera, y con un humor sano, sin golpes bajos, forjó una maravillosa trayectoria.

Precisamente, en la entrega de los premios Estrella de Mar, el gran Carlitos recibió un homenaje especial.

Todo el público lo aplaudió de pie y él resaltó. "Nací para hacer reír y me encanta lo que hago".

Y fue su colegas Hugo Varela quien le entregó la distinción. Antes de recibirlo, visiblemente emocionado, Balá observó los videos que se iban proyectando sobre los distintos trabajos que hizo en televisión y en cine. Y se le escapó una lágrima cuando apareció Petronilo, personaje icónico de su variopinta galería con los que conquistó el corazón de los argentinos.

Y cuando pidió el micrófono, todos se pusieron de pie para aplaudirlo y hacer el famoso "gestito de idea". Y antes de tomar el micrófono, disparó su clásico "Ea-ea-ea pe-pé".

"Señora, señores, el cuerpo me da temblores", arrancó e inmediatamente comenzó a hacer "jugar" a sus colegas con el "Ea-ea-ea pe-pé" y "¿Qué gusto tiene la sal?" Y, a cada respuesta que tenía él les remarcaba que tenía "91 años cumplidos y todavía puedo seguir y subirme a un escenario". Recordó que lleva 62 años trabajando. Y evocó que él se inició en "La revista dislocada, una audición que salía por radio porque la televisión estaba todavía en pañales".

"Yo nací para hacer reír y me encanta lo que hago. Yo soy un tipo feliz haciendo reír a una persona como a quinientas personas. La emoción mía es hacer reír. Jesucristo, en un salmo, dice ‘Yo amo al que da alegría’. Así que yo me siento orgulloso y le agradezco a Dios porque me alarga la vida para poder disfrutar un poquito más con la sonrisa de ustedes. Ustedes son los que me dan supervivencia a mí. Muchísimas gracias, de todo corazón...ea-ea-ea pe-pé", cerró su emotivo discurso que brindó en el Teatro Auditórium.

Su paso por Santiago

Balá estuvo en reiteradas oportunidades en nuestra ciudad pero. La última fue el 10 de octubre de 1998. Iba a regresar a mediados del 2000, cuando trabajaba con Piñón Fijo. Además, el año pasado ha promocionado las bondades turísticas de Las Termas en Mar del Plata.