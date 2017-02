"La Salamanca representa un orgullo y privilegio muy grande"

08/02/2017 -

Desde sus inicios como músico, Abel Pintos ha sido convocado para el Festival Nacional de La Salamanca, un espacio artístico cultural que para el cantautor bahiense "representa un orgullo y privilegio muy grande".

"Es una gran ilusión recorrer otros países y la Argentina y representa una oportunidad para mí y para mí música. Valoro mucho que los festivales de mi país me den el espacio para disfutarlos", enfatizó en una conferencia de prensa que brindó antes de subirse al escenario Jacinto Piedra y conquistar a las miles de almas presentes.

¿Cómo se hace para mantenerse arriba en la preferencia popular?

No creo que pueda sujetarlo a algún tipo de análisis el reconocimiento o más que el reconocimiento diría el cariño del público. No lo creo. Para mí, desde el comienzo de mi carrera y hasta el día de hoy, cantar y tener la oportunidad de cantar todos los días de mi vida y que tenga algo para decir y haya alguien queriendo escuchar lo que le ofrezco, eso para mí es el éxito. Trabajo mucho para que cada disco se venda o para que los conciertos tengan buena convocatoria o para que los recitales resulten más agradables. Al final, mi verdadero éxito es como me siento yo haciendo lo que hago yo desde hace 21 años. Y la realidad es que después de años sigo sintiendo la misma emoción cada vez que subo a un escenario".

Después de su paso por La Salamanca, Abel regresará a territorio santiagueño para el Festival del Rosquete, que se realizará en Loreto.