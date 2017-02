Abel Pintos: "Mi música, más allá de los géneros, va a estar influenciada por la raíz folclórica"

08/02/2017 -

Abel Pintos reconfirmó en el XXVI Festival Nacional de La Salamanca 2017 las razones de su éxito, su estado de felicidad por poder hacer lo que le gusta y siente y su agradecimiento infinito por el incondicional apoyo que recibe de la gente. En una conferencia de prensa, el músico bahiénse habló también del porque de su paso al pop, un género que visitó con profundidad para su último disco, "11".

¿Hay esa cosa de que los ortodoxos del folclore más puro no quieren que te vayas y los chicos dicen que lo tuyo es música popular?

Siempre fue muy natural para mí. Nunca lo pensé de alguna forma de estudio de mercadeo. Si bien respeto la opinión de todos también hay un punto de subjetividad muy importante en todo lo que uno hace. Verdaderamente, yo hago las cosas que necesito y siento hacer. Por mucho que me puedan decir que no me vaya de un género a otro, yo no logro ver los géneros como un lugar de donde irse. Yo creo que toda mi música, independientemente de los géneros que pueda recorrer, siempre va a estar influenciada por la raíz de mi música que es la música folclórica. Me pasa de esa manera cuando compongo canciones que a lo mejor luego en la producción no resultan en absoluto tradicionales o folclóricas pero, en realidad, en sus orígenes sí lo fueron. Me parece en vano explicar esto porque, en realidad, no voy a saciar la sed de alguien al cantar un género u otro. Yo me siento muy agradecido de expresarme con la música. Y me siento muy agradecido también, con el paso de los años, todos aún los que me expresan su deseo de que haga tal música. De todos modos, todos me dieron el espacio y la libertad para que yo pueda crear desde ese lugar, un lugar de libertad y felicidad.

¿Qué representa para vos, después de recorrer el mundo, venir a La Salamanca?

Representa un orgullo y un privilegio muy grande porque es una ilusión muy grande que tenemos de poder recorrer también otros países como también lo hice otras provincias de la Argentina en estos 21 años. Es una oportunidad muy generosa que la gente de otros lugares me da a mí y a través de esa oportunidad que me da a mí le da también a nuestra música. Más allá de eso, de que sea un oportunidad muy hermosa, es un trabajo muy intenso. Nosotros tenemos por intención poder desarrollar ese trabajo y recorrer esos caminos nuevos que se nos presentan, pero sin descuidar la dinámica de conexión que logramos con el público en la Argentina durante tantos años y que tantos años nos llevó.