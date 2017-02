Playoffs de los torneos de la NBA

08/02/2017 -

Esta noche, desde las 22.30, continuarán los playoffs de los torneos organizados por la NBA Santiagueña.

Por el Torneo de Primera, en Huaico Hondo jugarán AGEM y Juveniles de Villa Mercedes (Ponce y Bucci).

Por el Ascenso se cumplirá la siguiente programación: en Villa Mercedes, El Rejunte vs. Armonía Básquet (C. Regatuso y Nieva); en Polideportivo Nº 1, ISPP vs. Premium Gym (Gerez y Chejolán); en Villa Constantina, Le Mans Automotores vs. CEF (Ruiz y Torres).

Cada equipo debe presentar un oficial de mesa.