Asisten a niños con quemaduras por descuidos de los mayores

Fotos ADVERTENCIA. Piden que los niños estén fuera del alcance de las cocinas para evitar lesiones.

08/02/2017 -

El Centro Provincial de Salud Infantil "Eva Perón" recibe constantemente a niños que presentan distintos grados de quemaduras en su cuerpo, como consecuencia de los habituales accidentes domésticos, que suelen incrementarse en esta época, en la que los menores se encuentran de vacaciones escolares y por lo tanto permanecen más tiempo en el hogar.

Así lo confirmaron desde el centro asistencial e indicaron que en muchas oportunidades, los niños tuvieron contacto con agua hervida y con comida que estaba siendo preparada en la cocina. Además, un accidente de características insólitas, tienen que ver con quemaduras en la zona de los glúteos de los nenes, ya que en varias oportunidades, en un momento de travesía los niños abrieron los hornos de la cocina (los cuales estaban en pleno funcionamiento) y se sentaron sobre la puerta, generándoles serias lesiones.

"En esta época, como todos los años, suelen aflorar los casos de accidentes domésticos. Particularmente este año se vieron muchas quemaduras, de distintos grados, aunque ninguna de gravedad. Las lesiones se presentan en distintas partes del cuerpo como ser las manos, el pecho, a veces las piernas, y además vimos también quemaduras en la cola por haberse apoyado en la puerta de los hornos de la cocina", explicaron desde el centro asistencial.

Seguimiento

Indicaron además que debido a las lesiones, algunos niños tuvieron que ser internados en observación, aunque muchos fueron asistidos y luego continuaron con un tratamiento ambulatorio, con un seguimiento periódico.

"Por fortuna, en la mayoría de los casos no se registraron lesiones de gravedad, aunque algunos necesitaron un mayor control que otros, por lo que se dispuso que quedaran en observación por algunas horas. Los casos de quemadura son frecuentes, pero por suerte no se registran todos los días. Igualmente son muchos y no dejan de sorprendernos", destacaron.

Recomendaciones

Finalmente, desde el Cepsi "Eva Perón" pidieron a los padres estar más atentos, porque este tipo de accidentes, consideran, se producen por descuido de los adultos responsables de los hijos.

"Es el momento en el que los niños necesitan una mayor atención y contención. Los padres deben estar atentos a sus pasos y no poner en riesgo la integridad física de los niños. Es muy común ver un incremento de accidentes domésticos en esta época del año. Por eso pedimos mayor responsabilidad de los adultos. Por ejemplo, no deben dejar el mango de las sartenes y ollas para afuera de la cocina, no hacer hervir agua en lugares a los que los niños tengan acceso, además no deben dejar al alcance de los menores de edad medicamentos, porque por curiosidad los niños los agarran y muchas veces los ingieren sin conocimiento del daño que les puede ocasionar’, pidieron.