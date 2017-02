Afirman que más de un 30% de los comercios están en infracción

08/02/2017 -

Según un sondeo realizado por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (Indecom), más del 30% de los comercios se encuentran en infracción a una semana de que comenzó el plan "Precios Transparentes" lanzado por el Gobierno nacional, que diferencia el precio de contando y en cuotas de los productos.

En el estudio se destaca: "Del total de las fiscalizaciones, el 32% ha reportado infracciones a la norma, en virtud de no instrumentarla o de no hacerlo eficientemente".

Sobre ese porcentaje, Indecom destacó que un 13% de los comercios "no cumplieron con la reglamentación por no informar el Costo Financiero Total en caso de exhibir precios financiados o por no indicar si hay financiación", el 12% está en infracción por señalar leyendas de "cuotas sin interés", siendo que las mismas tienen intereses incluidos o por citar inscripciones tales como "consulte planes de financiación".

En tanto, el 7% incluye a comercios en los que "no coincide el total financiado con el resultado de monto y cantidad de cuotas" y a otros que "exhiben cartelería con planes de cuotas con diferentes costos de financiación".

Sobre las causas del incumplimiento, el 61% de los comerciantes reconocieron que "no entendieron cómo informar correctamente el cambio en los precios según los diferentes medios de pagos", el 19% dijeron que "no hicieron a tiempo para cambiar la totalidad de los precios exhibidos" y el 11% reconoció "no ejecutar correctamente la norma por no estar de acuerdo con su implementación", dado que consideraron que "la diferenciación de precios confunde a la gente y podría generar caída en las ventas".

Por último, el 9% reconoció que "no la aplica porque ya cobraba precios distintos por pago efectivo, en una cuota o débito" y pago "en cuotas con interés".