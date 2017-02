El Gobierno nacional se centra en siete medidas clave para lograr la ansiada reactivación

Fotos OBJETIVO. Nicolás Dujovne (izq.), Macri y Luis Caputo (der.) confían en encaminar la economía hacia la reactivación.

El Gobierno nacional puso su atención en siete aspectos que serán claves este año para lograr la ansiada reactivación, que a más de un año de gestión todavía se hace esperar.

Estas conclusiones surgieron de una visita que hicieran inversores al país acercados por el JP Morgan. Según destacó Ámbito Financiero, en un informe titulado "Argentina: las principales conclusiones de los encuentros en el viaje de inversores", la atención está puesta en la inflación, el gasto público, crecimiento del PBI, las paritarias, la reforma tributaria, emisión de bonos y recompra del cupón PBI.

La inflación: la esperada para diciembre de 2017 es de 21% y se mantiene por encima de la meta del BCRA, cuyas autoridades señalan que se tomarán todas las medidas de manera tal de llevar la inflación al rango de la meta (12%-17%), incluyendo alzas de las tasas.

Gasto público: el salto en diciembre fue en parte explicado por el anticipo de pagos del primer trimestre de 2017 sacando provecho de los ingresos del blanqueo. En particular el Gobierno anticipó por lo menos $ 60.000 millones (25.000 millones a Buenos Aires y 35.000 millones a Cammesa) al tiempo que canceló deuda flotante en la actualidad en los menores niveles de los últimos años. El Gobierno está comprometido al déficit primario de 4,2% del PBI.

PBI: se espera que suba 3,5% en 2017 mejorando los ingresos fiscales en 0,6% del PBI. Los ingresos fiscales resultantes del blanqueo se esperan que sumen cerca de u$s 2.000 millones por año.

Paritarias: el Gobierno tiene la idea de que los gremios negociarán mirando la inflación a futuro comenzando en 2018, una vez que la inflación converja a niveles menores. El Gobierno intentará replicar la estructura de PBA con los empleados públicos (18% de aumento más una cláusula gatillo si la inflación se dispara por arriba).

Reforma tributaria: apunta a 2018. En mayo-

junio el ministro de Hacienda presentará una propuesta al Presidente y disparar la discusión interna. Buscan simplificar el sistema, eliminar ineficiencias y distorsiones y buscando menores alícuotas.

Emisión de bonos: el Gobierno espera emitir en el mercado doméstico u$s 14.000 millones, la mitad en bonos en pesos y la otra mitad en bonos en moneda dura. En relación con los de pesos, la idea es emitir u$s 3.000-3.500 millones en bonos a tasa fija. En relación con los otros u$s 7.000 millones, el plan es hacerlo con u$s 3.500 millones en Letras y u$s 3.500 millones en Bonar.

Cupón PBI: la intención de las autoridades es la de proceder con la recompra, pero una condición necesaria es la de tener las cuestiones legales definidas de antemano.