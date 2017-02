Las premisas de las organizaciones se replicaron en lugares públicos de varios puntos de la Argentina

08/02/2017 -

En Ushuaia y Mar del Plata también centenares de mujeres expresaron su repudio al accionar policial ocurrido a fines de enero en Necochea. Las manifestaciones en estas dos ciudades se complementaron con el "tetazo" convocado por diversas organizaciones feministas en torno al Obelisco y que reunió a miles de personas.

Un grupo de mujeres se concentró en el centro de la ciudad más austral del mundo, donde además se llevó a cabo una quema de corpiños, en rechazo a la prohibición a las mujeres de exhibir sus pechos y a la utilización del cuerpo femenino como "objeto de consumo".

"Lo que estamos pidiendo es tener soberanía sobre nuestros cuerpos. Y especialmente repudiar el maltrato y las amenazas que sufrieron nuestras compañeras en Necochea por parte de efectivos de la policía bonaerense, justo en la playa, donde más parece lógico poder estar sin ropa", afirmó la integrante de la agrupación feminista ‘La Hoguera’ Ingrid Lagos Cartes en diálogo con Télam.

La activista fue la principal oradora del acto donde también se leyó en público parte de la sentencia dictada por el juez de Necochea Mario Juliano, desestimando que las mujeres reprendidas hubieran cometido una contravención o un delito.

"La policía armada o bajo amenazas no logrará que dejemos de liberar nuestros cuerpos. No somos propiedad privada de nadie y nuestro cuerpo, en cambio, es nuestra propiedad y es nuestra libertad", aseguró la activista durante su discurso en Ushuaia,

En "La Feliz", en tanto, mujeres y varones se sumaron al "tetazo" marplatense que se organizó en la playa ubicada en la calle Río Negro y la costa.

La organización de mujeres marplatenses "Mirabal" organizó este topless en la playa, en la que madres con hijos, abuelas, jóvenes y adolescentes clavaron en la arena pancartas que decían: "Nuestros senos no deben ser censurados".

También se vieron carteles con las inscripciones , "Igualdad", "La única teta que molesta es la que no se puede comprar", "En tetas nos queremos", "Tetas sí..Ratis no" y "Mi cuerpo es mío y no de tu prejuicio".