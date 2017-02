Dalbón afirmó que escuchas buscan "parar" a Cristina

08/02/2017 -

El abogado Gregorio Dalbón, quien representa a la ex presidenta Cristina Fernández, advirtió que las escuchas contra la ex mandataria no pueden ‘pararla’ porque es ‘vencedora en las próximas elecciones’, al tiempo que anticipó ‘acciones judiciales’ debido a que la difusión de los audios ‘no es legal’.

Para Dalbón, sería ‘ideal’ que se difundieran las nuevas grabaciones porque eso permitiría una ‘contraofensiva bastante interesante en lo que es este tipo de persecución de escuchas ilegales que filtran para tratar de hacer una campaña sucia porque ya, evidentemente, es vencedora en las próximas elecciones y no tienen cómo pararla’, dijo sobre Fernández de Kirchner.

‘Como no la pueden parar judicialmente, empezaron con este tipo de situaciones a tratar de ensuciarla, que difícilmente pueda llegar a traerles a ellos agua para su puerto, sino que a nosotros nos va a traer acciones judiciales porque lo que están haciendo no es legal’, subrayó el letrado.