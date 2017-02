Fotos El Gobierno rechazó amparo de Highton de Nolasco para continuar en la Corte Suprema

El gobierno de Mauricio Macri, a través del Ministerio de Justicia, pidió que sea rechazada la acción de amparo presentada por la jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco para garantizar su continuidad en el alto tribunal más allá de los 75 años. No obstante, la administración admitió la posibilidad de que la ministra se someta al proceso de revisión de sus aptitudes contemplado en la reforma constitucional de 1994 para determinar si está o no en condiciones de seguir siendo jueza del máximo tribunal, lo que incluye además una renovación del mandato por parte del Senado. Highton presentó a finales del año pasado una acción de amparo temprana para que quede sin efecto la cláusula constitucional que la inhibiría de continuar en el cargo en diciembre próximo, cuando cumplirá 75 años, tal como ocurrió con los fallecidos Carlos Fayt y Enrique Petracchi. No obstante, Fayt había conseguido mediante un fallo de la propia Corte permanecer aún después de los 75 años, ya que había sido nombrado antes de la reforma de la Constitución que dispuso ese límite, y murió en el cargo. Lo mismo sucedió con Petracchi. Ahora el gobierno, a través de la cartera de Justicia, pidió que se ‘rechace la acción instaurada’ por la única jueza mujer de la Corte. No obstante la presentación oficial, a través de los abogados Martín Bataller y Marcos Giangrasso, el límite de los 75 años ‘en modo alguno impide que los jueces de la Nación permanezcan en funciones luego de llegar a esa edad’. ‘La Carta Magna prevé la posibilidad de que se efectúen al respecto nuevos nombramientos ulteriores en los mismos cargos, por lapsos de 5 años, los que podrán ser repetidos indefinidamente’, precisa el escrito. Al respecto, la Constitución dice en su artículo 99 inciso 4 que un acuerdo del Senado será necesario para mantener en el cargo a un juez cuando cumpla 75 años. ‘Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite’, añade. Excepciones Además, en su artículo 110 la CN dice que ‘los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta’. Pero, dijeron los abogados, pese a disponer de esa posibilidad, ‘no se ha recibido en el ámbito del Poder Administrador solicitud alguna de la doctora Highton de Nolasco, destinada a poner en marcha el procedimiento previsto por la norma constitucional referida’. Además, atento a que nada obs tacul i za por ahora la continuidad de la jueza en el alto tribunal, el escrito del gobierno sostiene que ‘la ausencia de una lesión concreta, actual o inminente, tornaría improcedente la vía procesal del amparo’. ‘De lo contrario se habilitaría el amparo como mero cauce ‘consultivo’ función que es ajena a la competencia asignada a los tribunales’, subraya el escrito del gobierno. Planteo oficial El Ministerio de Justicia anunció su intención de llevar el caso incluso hasta la propia Corte Suprema. ‘Para el improbable supuesto de que se hiciera lugar a la acción de amparo que motiva el presente informe y atento la naturaleza de la cuestión tratada, esta parte articula el Caso Federal para ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación’, sostiene el escrito, presentado ante el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico.