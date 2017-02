Argentina empata 1 a 1 con Brasil

Fotos Lucas Rodríguez y Guilherme luchan por la pelota.

08/02/2017 -

La irregularidad del equipo de Claudio Úbeda en el hexagonal final le impide estar emtido en zona de clasificación al Mundial de Corea del Sur. Con dos caídas (Uruguay y Ecuador) y una victoria (Colombia), la Selección está prácticamente obligada a ganarle el clásico a Brasil para acomodarse y quedar con ventaja de cara a la última fecha. Si pierde, puede quedar afuera definitivamente según los otros resultados.

Uruguay es claro candidato al título y ya está clasificado a la cita mundialista que se celebrará en Asia a partir de mayo, producto de sus 9 puntos. Lo siguen Ecuador, Venezuela y Brasil con 4, mientras que Argentina tiene 3 y Colombia cierra las posiciones con una unidad. Los primeros cuatro sellarán su pasaporte.

Te recomendamos: Histórica clasificación de Atlético Tucumán

En primer turno, los locales se enfrentarán con los colombianos (desde las 18), la Celeste chocará con la Vinotinto (a partir de las 20:15) y el derby sudamericano tendrá lugar en el estadio Atahualpa de Quito a las 22:30, con televisación de TyC Sports.

La historia marca que Argentina aventaja por un partido a Brasil en lo que se refiere a compromisos por estos campeonatos Sub 20. Fueron once alegrías nacionales contra diez verdeamarelhas, con cuatro empates. No obstante, el Scratch suma once títulos sudamericanos contra los cinco albicelestes.

El juvenil de Boca, Marcelo Torres, es uno de los máximos artilleros del certamen con cinco gritos (está igualado con el uruguayo Rodrigo Amaral). El brasileño Felipe Vizeu lleva tres.

Probables formaciones:

Argentina: Facundo Cambeses; Nicolás Zalazar, Cristian Romero, Juan Foyth, Milton Valenzuela; Tomás Conechny, Santiago Ascacibar, Julián Chicco, Brian Mansilla; Lautaro Martínez y Marcelo Torres. DT: Claudio Úbeda

Brasil: Lucas Perri; Dodo, Lucas Cunha, Lyanco, Guilherme Arana; Maycon, Caio Henrique, Matheus Savio; Richarlison, Neres y Felipe Vizeu. DT: Rogério Micale

Estadio: Atahualpa (Quito)

Hora: 22.30.