CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 09 de Febrero 2017
A LAS 16.30 EL REGRESO DE LUCAS
Por El Liberal
09/02/2017 -
CANAL 7
07.55 PAUSA EN FAMILIA
08.00 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
12.00 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.30 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.00 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.15 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR (CONTINÚA)
23.15 DESPEDIDA DE SOLTEROS
00.15 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.00 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
09.30 DESAYUNO
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLES
CANAL 9
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 LA ROSA DE GUADALUPE
19.00 TELENUEVE
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS
17.00 EL OCÉANO ÍNDICO
18.00 CELIA
19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
20.00 DESORDENADOS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
7.00 SARAS Y KUMUD
18.30 LAS PUERTAS
20.00 TELENOCHE
21.30 MED CEZIR
22.00 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL 14
10.30 EL CLÁSICO. COMERCIO vs. GÜEMES (COPA ARG.- REV.)
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ESTUDIO ABIERTO
19.30 LA TOCATA
20.30 EL PODIO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 MUSICALES
22.00 BÁSQUET POR EL 14. QUIMSA vs. ARGENTINOS
24. 00 BASQUET POR EL 14. QUIMSA vs. ARGENTINOS (R)
CANAL 4
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
PELÍCULAS
CINEMAX
12.51 PESADILLA EN LA CALLE DEL INFIERNO 2
02.40 EL DÍA DEL APOCALIPSIS
04.45 ESPECIAL FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN 2016
05.17 EL DOCTOR HOLLYWOOD
07.27 MI HERMANA INVISIBLE
09.03 JESÚS HENRY CHRIST
10.56 BOY 7. SIN IDENTIDAD
12.46 OLIMPO BAJO FUEGO
15.11 EL COLOR DEL DINERO
17.37 EFECTOS PERSONALES
19.54 INVASORES
22.00 OLIMPO BAJO FUEGO
TCM
06.00 LA PANTERA ROSA
06.30 ALF (TEMPORADA 2)
11.30 VUELO A LA GLORIA
13.45 BERNARDO Y BIANCA EN CANGUROLANDIA
15.10 QUERIDA, ENCOGÍ A LOS NIÑOS
16.50 CUENTA CONMIGO
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 2)
21.00 UN ROMANCE PELIGROSO
23.30 LA PANTERA ROSA
TNT
04.28 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.47 NIÑOS DEL HOMBRE
08.34 10.000 A.C.
10.25 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS
12.06 BATTLESHIP. BATALLA NAVAL
14.25 LA SUPREMACÍA DE BOURNE
16.20 EL LLANERO SOLITARIO
19.04 AMOR Y TESORO
21.08 HASTA QUE TE CONOCÍ
22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
22.55 KUNG-FUSIÓN
00.39 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
01.34 R.I.P.D.. POLICÍA DEL MÁS ALLÁ
SPACE
03.31 LINDA LOCURA
06.25 EL DESVÍO
08.04 AGUA TURBIA
10.05 LOS INTRUSOS
11.42 LA MALDICIÓN
13.55 LA HUESPED
16.22 CINTA ROJA
18.17 EL INFIERNO EN SARATOV
20.20 DETRÁS DE LAS PAREDES
22.00 HOGAR NO TAN DULCE HOGAR
23.53 LINDA LOCURA
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE (UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES)
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE (UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES)
11.00 DR. HOUSE
11.55 DR. HOUSE
12.45 DETECTIVES MÉDICOS
13.15 NÁUFRAGO
16.00 DR. HOUSE
17.00 DR. HOUSE
18.00 CHICAGO P.D.
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
21.00 VIVIENDO CON MI EX
23.10 PUEBLO CHICO, PISTOLA GRANDE
01.30 LA LEY Y EL ORDEN. UVE (UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES)
A DÓNDE IR
MANDRAKE MULTIESPACIO
(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA FE)
ESTE VIERNES, A PARTIR DE LAS 23, JOVITA SUBIRE
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
ESTE VIERNES, A PARTIR DE LAS 21.30, ALMA YANA.
LA CANTINA DEL LEÓN
(OLD LIONS)
ESTE VIERNES, A 23, LA LA BAND (KARIME Y SALOMÓN).
DESAFINADO
(URQUIZA Nº 267)
ESTE SÁBADO, A LAS 23, SE PRESENTARÁ EL ESPECTÁCULO “VERSIONES” DONDE, WALTER GAMBARTE INTERPRETARÁ TEMAS DE JOAQUÍN SABINA Y PEDRO SILVA INTERPRETARÁ PARTE DE LA OBRA MUSICAL DE GUSTAVO CERATI.
CINES
SUNSTAR
MOANA (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
09/02 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
RESIDENT EVIL (3D):
TERROR, ACCIÓN. (+16 años)
09/02 22:50 (Cast
xXx REACTIVADO 3D
ACCIÓN (13 años)
09/02 22:10 (Subt)
LEGADO BATMAN: LA PELÍCULA (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
09/02 - 15/02 20:40 (Cast)
LEGADO BATMAN LA PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
09/02 - 10/02 16:20 (Cast) 18:30 (Cast
SING ¡VEN Y CANTA! (2D): MUSICAL. (+ 13 años)
09/02 - 10/02- 16:15 (Cast
LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO (2D): DRAMA (ATP) 09/01 - 15/02-18:20 20:25
NIEVE NEGRA (2D):
DRAMA (+ 16 AÑOS)
09/01 - 15/02- 20:15 (Cast)
LA LA LAND (2D):
DRAMA (ATP)
09/02 22:30 (Subt)
TALENTOS OCULTOS
DRAMA (ATP)
09/02 22:10 (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
09/02 - 10/02 16:10 18:05
CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
09/02 - 17:25 (Cast) 19:55 (Subt) 22:20 (Subt)
10/02 - 11/02- 17:25 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP
CASTELLANO 17:40 - 20:00 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
LEGO BATMAN: LA PELÍCULA 2D ATP
CASTELLANO 18:00 - 20:25 (TODOS LOS DÍAS)
RESIDENT EVIL 6: EL CAPÍTULO FINAL 2D APTA 16 AÑOS CASTELLANO SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50
XXX: REACTIVADO 2D ATPA 13 22:40 (TODOS LOS DÍAS) SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:00
CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS 2D 16 años CASTELLANO: 17:30 - 20:10 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS 2D 16 años
SUBTITULADA SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:10
VENTA ONLINE: MIBOLETERIA.COM.AR
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS A LAS 17:00 DOMINGO 17:00
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $95
3D Entrada General: $105