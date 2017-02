CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 09 de Febrero 2017

09/02/2017 -

CANAL 7

07.55 PAUSA EN FAMILIA

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.00 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTÁ POR LOZANO

18.30 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.00 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.15 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR (CONTINÚA)

23.15 DESPEDIDA DE SOLTEROS

00.15 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.00 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

09.30 DESAYUNO

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLES

CANAL 9

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

18.00 LA ROSA DE GUADALUPE

19.00 TELENUEVE

20.30 BENDITA

TELEVISIÓN PÚBLICA

13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

14.00 COCINEROS

17.00 EL OCÉANO ÍNDICO

18.00 CELIA

19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

20.00 DESORDENADOS

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

7.00 SARAS Y KUMUD

18.30 LAS PUERTAS

20.00 TELENOCHE

21.30 MED CEZIR

22.00 QUIERO VIVIR A TU LADO





CANAL 14

10.30 EL CLÁSICO. COMERCIO vs. GÜEMES (COPA ARG.- REV.)

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ESTUDIO ABIERTO

19.30 LA TOCATA

20.30 EL PODIO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 MUSICALES

22.00 BÁSQUET POR EL 14. QUIMSA vs. ARGENTINOS

24. 00 BASQUET POR EL 14. QUIMSA vs. ARGENTINOS (R)

CANAL 4

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

PELÍCULAS

CINEMAX

12.51 PESADILLA EN LA CALLE DEL INFIERNO 2

02.40 EL DÍA DEL APOCALIPSIS

04.45 ESPECIAL FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN 2016

05.17 EL DOCTOR HOLLYWOOD

07.27 MI HERMANA INVISIBLE

09.03 JESÚS HENRY CHRIST

10.56 BOY 7. SIN IDENTIDAD

12.46 OLIMPO BAJO FUEGO

15.11 EL COLOR DEL DINERO

17.37 EFECTOS PERSONALES

19.54 INVASORES

22.00 OLIMPO BAJO FUEGO





TCM

06.00 LA PANTERA ROSA

06.30 ALF (TEMPORADA 2)

11.30 VUELO A LA GLORIA

13.45 BERNARDO Y BIANCA EN CANGUROLANDIA

15.10 QUERIDA, ENCOGÍ A LOS NIÑOS

16.50 CUENTA CONMIGO

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 2)

21.00 UN ROMANCE PELIGROSO

23.30 LA PANTERA ROSA





TNT

04.28 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.47 NIÑOS DEL HOMBRE

08.34 10.000 A.C.

10.25 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS

12.06 BATTLESHIP. BATALLA NAVAL

14.25 LA SUPREMACÍA DE BOURNE

16.20 EL LLANERO SOLITARIO

19.04 AMOR Y TESORO

21.08 HASTA QUE TE CONOCÍ

22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

22.55 KUNG-FUSIÓN

00.39 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

01.34 R.I.P.D.. POLICÍA DEL MÁS ALLÁ





SPACE

03.31 LINDA LOCURA

06.25 EL DESVÍO

08.04 AGUA TURBIA

10.05 LOS INTRUSOS

11.42 LA MALDICIÓN

13.55 LA HUESPED

16.22 CINTA ROJA

18.17 EL INFIERNO EN SARATOV

20.20 DETRÁS DE LAS PAREDES

22.00 HOGAR NO TAN DULCE HOGAR

23.53 LINDA LOCURA





UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE (UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES)

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE (UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES)

11.00 DR. HOUSE

11.55 DR. HOUSE

12.45 DETECTIVES MÉDICOS

13.15 NÁUFRAGO

16.00 DR. HOUSE

17.00 DR. HOUSE

18.00 CHICAGO P.D.

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

21.00 VIVIENDO CON MI EX

23.10 PUEBLO CHICO, PISTOLA GRANDE

01.30 LA LEY Y EL ORDEN. UVE (UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES)

A DÓNDE IR

MANDRAKE MULTIESPACIO

(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA FE)

ESTE VIERNES, A PARTIR DE LAS 23, JOVITA SUBIRE

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

ESTE VIERNES, A PARTIR DE LAS 21.30, ALMA YANA.

LA CANTINA DEL LEÓN

(OLD LIONS)

ESTE VIERNES, A 23, LA LA BAND (KARIME Y SALOMÓN).

DESAFINADO

(URQUIZA Nº 267)

ESTE SÁBADO, A LAS 23, SE PRESENTARÁ EL ESPECTÁCULO “VERSIONES” DONDE, WALTER GAMBARTE INTERPRETARÁ TEMAS DE JOAQUÍN SABINA Y PEDRO SILVA INTERPRETARÁ PARTE DE LA OBRA MUSICAL DE GUSTAVO CERATI.

CINES

SUNSTAR

MOANA (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

09/02 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

RESIDENT EVIL (3D):

TERROR, ACCIÓN. (+16 años)

09/02 22:50 (Cast

xXx REACTIVADO 3D

ACCIÓN (13 años)

09/02 22:10 (Subt)

LEGADO BATMAN: LA PELÍCULA (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

09/02 - 15/02 20:40 (Cast)

LEGADO BATMAN LA PELÍCULA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

09/02 - 10/02 16:20 (Cast) 18:30 (Cast

SING ¡VEN Y CANTA! (2D): MUSICAL. (+ 13 años)

09/02 - 10/02- 16:15 (Cast

LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO (2D): DRAMA (ATP) 09/01 - 15/02-18:20 20:25

NIEVE NEGRA (2D):

DRAMA (+ 16 AÑOS)

09/01 - 15/02- 20:15 (Cast)

LA LA LAND (2D):

DRAMA (ATP)

09/02 22:30 (Subt)

TALENTOS OCULTOS

DRAMA (ATP)

09/02 22:10 (Subt)

MOANA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

09/02 - 10/02 16:10 18:05

CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

09/02 - 17:25 (Cast) 19:55 (Subt) 22:20 (Subt)

10/02 - 11/02- 17:25 (Cast)

HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP

CASTELLANO 17:40 - 20:00 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

LEGO BATMAN: LA PELÍCULA 2D ATP

CASTELLANO 18:00 - 20:25 (TODOS LOS DÍAS)

RESIDENT EVIL 6: EL CAPÍTULO FINAL 2D APTA 16 AÑOS CASTELLANO SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50

XXX: REACTIVADO 2D ATPA 13 22:40 (TODOS LOS DÍAS) SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:00

CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS 2D 16 años CASTELLANO: 17:30 - 20:10 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS 2D 16 años

SUBTITULADA SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:10

VENTA ONLINE: MIBOLETERIA.COM.AR

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS A LAS 17:00 DOMINGO 17:00

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $95

3D Entrada General: $105