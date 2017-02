FÚNEBRES | 9 de Febrero de 2017

Hoy 23:04 - FALLECIMIENTOS





Sepelios Participaciones

CORONEL, FABIÁN GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/17|. Su esposa Nati Pajón, sus hijos Ángela, Yonathan, Emanuel Lux, su mamá Giorgina Coronel, sus hermanos Esteban, Rubén, Marcelo, Julio, Blanca, Zulema, Magalí, Nélida, Miguel, sus restos serán inhum. hoy 18 hs. en el cemenerio La Piedad. Serv. Realiz. por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. 421-9787.

FERNÁNDEZ, FERNANDO MIGUEL Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17 en la Pcia. de Neuquén|. Humberto Fadel Astún, su esposa Olga, sus hijos Luis, Omar y Andrea, acompañan a su apreciada familia en tan penoso trance. Elevando oraciones en su querida memoria.

FERNÁNDEZ, FERNANDO MIGUEL Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17 en la Pcia. de Neuquén|. Salomón Lafi y familia, participa su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, FERNANDO MIGUEL Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17 en la Pcia. de Neuquén|. Promoción 1972 Colegio Belén, acompañan a Miriam y toda su familia en este difícil momento. Rogamos oraciones por el alma de Fernando.

FERNÁNDEZ, FERNANDO MIGUEL Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17 en la Pcia. de Neuquén|. Esther Bustamante Leiva, Pablo, Andrea y Rafael Juri participan con profundo pesar el fallecimiento del querido Fernando y acompañan en su dolor a su esposa Myriam y a sus hijos Verónica y Javier por esta irreparable pérdida.

FERNÁNDEZ, FERNANDO MIGUEL Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17 en la Pcia. de Neuquén|. Santiago Coroleu, Silvina Barcudi, Luca y Serena, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, FERNANDO MIGUEL Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17 en la Pcia. de Neuquén|. Los amigos de su hija Ana: Santiago, Silvina, Sebastián, Celeste, Mario, Alejandro, Natalia, Daniel, Valentina, Sebastián y Paola, participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, FERNANDO MIGUEL Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17 en la Pcia. de Neuquén|. Amigas de su esposa: Mónica Bravo Mayuli, Josefina Polti, Luisa Hallak de Retondo y Silvia Peralta, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, FERNANDO MIGUEL Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17 en la Pcia. de Neuquén|. Las compañeras del Colegio Belén de su esposa Myriam, acompañan en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LAMI DOZO, BASILIO ARTURO (Brigadier gral. R. de la Fuerza Aérea) (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As|. Hugo Mulki y Héctor Raúl Mulki participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos y demás familiares en estos tristes momentos, elevando oraciones en su memoria.

MEDINA, EULALIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/17|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Su esposo Felipe, Sus hijos Ramón y flia., Mario y Flia., y Norma y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cemeenterio San Antonio. Dpto. Capital.

MEDINA, EULALIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/17|. Su esposo Montenegro Felipe, sus hijos e hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio San Antonio. Dpto. Capital. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MEDINA, EULALIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/17|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino". Mamila ahora ya estás en paz, ya no sufres, ya no hay dolor, pero dejaste mi corazón destrozado. Te amo y nunca te voy a olvidar. Descansa en paz. Tu hijo Mario Enrique Montenegro, su esposa e hijos Luis, Agustin e Ignacio Montenegro participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio San Antonio. Dpto. Capital.

MEDINA, EULALIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/17|. "Abuelita que brille para vos la luz que no tiene fin". Nunca te olvidaremos y vivirás por siempre en nuestros corazones. Tus nietos Luisito, Agustín y Nacho Montenegro participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio San Antonio. Dpto. Capital. Rogamos oraciones en tu memoria.

SÁNCHEZ VDA. DE SAAD, HILDA LIZA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Su sobrina Graciela E. Saad y flia, acompañan en este difícil momento a nuestras queridas primas Ali y Negri por la pérdida de su mamá.

SÁNCHEZ VDA. DE SAAD, HILDA LIZA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Salomon Lafi y familia participa su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ VDA. DE SAAD, HILDA LIZA (Chichí) (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Hugo Mulki y Héctor Raúl Mulki participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en estos tristes momentos, elevando oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ VDA. DE SAAD, HILDA LIZA (Chichí) (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Silvia Llavar y familia despiden con cariño a Chichí y acompañan en el dolor a sus hijas y demás familiares.

SÁNCHEZ VDA. DE SAAD, HILDA LIZA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Arturo Rodriguez, participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

ARCE, CARLOS FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. "No hay palabras para explicar tu partida tan repentina en busca de tu otra mitad en la eternidad... nuestra mamá.... tu amor de la vida!!! recordaremos con alegría todos los momentos que compartimos, el ejemplo del padre, hombre y compañero que fuiste. Con el tiempo el dolor se transformará en fortaleza, las palabras en enseñanza y tu forma de vivir en camino. Gracias por ser como fuiste para nosotros siempre. Te amamos". Tus hijos Romina, Jesús y Lourdes, tus hijos políticos Pablo, Florencia y Guillermo, tus nietos Bauti, Alfi, Giulli, Fausto y Alma, tu madre María Pura Yáñez de Arce, tu hermana María Mercedes Arce de Ferrero y su esposo, tu cuñada Ana María Gómez de Argañaraz y su esposo, tus sobrinos y sus familias, invitamos a misa al cumplirse un mes de tu partida a la Casa de Dios, que se realizará a las 21 hs., en la iglesia Catedral.

CASTAGNA, HERNÁN SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/10|. Hermano querido hoy hace 7 años que te fuiste al Reino de Dios y parece que fué ayer, aún perdura en mi memoria nuestras últimas charlas en la cena de fin de año en donde reimos, nos abrazamos fuerte y nos deseamos lo mejor para nuestras vidas, pero quien iba a creer que era tu despedida para siempre, ya estabas muy cerca de tu partida hacia el Señor, te recordamos cada día con esa sonrisa pícara, feliz, aún perdura tu perfume y tu presencia en cada rincón de la casa, no hay un día que no pase por nuestras mentes y nos robes unas sonrisas desde don de estés con tus anécdotas y picardías. El tiempo pasó y tuvimos que aprender a convivir con el dolor y aceptar que te adelantaste a convivir con el dolor y aceptar que te adelantaste en ese viaje, solo esperamos que algún día quizás nos volvamos a encontrar, mientras tanta hasta pronto hermano. Descansa en paz en el paraíso del Señor. Tus hermanos Ale, Diego, Karina, tus padres Tato y Liliana y tu sobrino Bautista, invitamos a la misa para rogar por su eterno descanso al cumplirse siete años de su partida a las 20.30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

CORTÉS, RENE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/15|. Su esposa Mirta Delia Faila, sus hijos Patricia, Marcelo y César, sus nietos y demás familiares, invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Sagrado Corazón de Jesus, al cumplirse 2 años de su fallecimiento.

CORTÉS, RENE EDUARDO (Chueco) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/15|. Su hermano Juan Cortés, su esposa Magua e hijos invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Sagrado Corazon de Jesús, al cumplirse dos años de su fallecimiento.

ECHEGARAY, ARGENTINA (Chochi) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/15|. Su hermana Estela y sobrinos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia La Inmaculada, al cumplirse 2 años de su fallecimiento, ogando por su eterno descanso y que brille para ella la luz que no tiene fin.

GÓMEZ, MARTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/12|. Señor Jesucristo, te ruego por nuestra querida madre, abuela, que Tú la recogiste en tus brazos. Ella movida por su afecto, con su cariño, comprensión, nos aconsejó, enseñó, con su sencillez y sabiduría nos habló siempre de Ti. Te pedimos que desde allí nos cuides, guíes nuestros caminos que no es fácil transitarlo sin ella a pesar del tiempo transcurrido siempre está presente en nuestros corazones. Sus familiares invitan a la misa para rogar por su eterno descanso hoy en la parroquia Santa Rita a las 20 hs. al cumplirse 5 años de su partida.

MONTES, MARÍA TERESITA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/17|. La muerte no es nada, yo solo me he ido a la habitacion de al lado. Yo soy yo, tú eres tu. Lo que éramos el uno para el otro, lo seguimos siendo. Llámame por el nombre que me has llamado siempre, háblame como siempre lo has hecho. No lo hagas con un tono diferente, de manera solemne o triste. Sigue riéndote de lo que nos hacía reir juntos. Que se pronuncie mi nombre en casa como siempre lo has sido, sin enfásis ninguno, sin rastro de sombra, la vida es lo que es lo ha sido. El hilo no está cortado, ¿porque estaría yo fuera de tu mente, simplemente porque estoy fuera de tu vista?. Te espero... No estoy lejos, justo del otro lado del camino....Ves todo va bien. Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuaga tus lágrimas y no llores si me amas. Eduardo Justo Morales, sus hijos Clara, Cecilia, Luján, Eduardo e hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Inmaculada, agradecemos a familiares, amigos y vecinos que nos acompañaron en este difícil momento.

RUFFA, HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/16|. Hace un año que nos dejaste, pero sigues en nuestro corazón como siempre y sentimos tu compañía espiritual con amor y resignación cristiana. Fuiste un esposo, padre y abuelo muy querido. Descansa en paz. Invitamos a familiares y amigos a la misa que se realizará hoy en la Pquia. de San José del Bº Belgrano a las 20.30.

SAYAGO, JUAN LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa a celebrarse hoy en la iglesia La Piedad a las 20.30 hs. con motivo de cumplirse los nueve días de su fallecimiento. Se ruega oraciones a su querida memoria.





Agradecimientos

Recordatorios

SOSA GÓMEZ, GLADYS NICOL ABIGAIL (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/15|. Aby: hoy hubieras cumplido tus pícaros 2 añitos, pero Dios quiso llevarte a su lado para ser la flor más bonita que adorna su jardín, estamos seguros que un coro de ángeles te cantarán el ¡Feliz Cumple! y desde aquí lo haremos tu mamá Gisel, hermanita Yaneth, tu primito Oscar, tus tíos Antonio, Magui, Guada y tus abus Filo y Antonio. Te amaremos por siempre ¡flaca chula!





Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

GÓMEZ, GREGORIO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/17|. Sus hermanos José, Juvenal, Marta, Teresa, sus nietos y sobrinos participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES. Laprida 383. L.B.





Invitación a Misa

ROJAS, ARIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/16|. ¡Hijo querido! Ya ha transcurrido un año y siempre es como si fuese ayer o hace un rato que te ibas a trabajar como siempre y me encargabas tu hijita. Aún no lo podemos creer y no nos resignaremos jamás a tu ausencia. Mi niño querido te amamos y te lloramos todos los dias. Descansa en paz mi amor que nosotros cuidamos a tu pequeña familia. Al cumplirse un año de su trágica e injusta partida. Sus padres, hija, esposa, abuela, hermanos, cuñados, sobrinos, tíos y primos harán oficiar una misa en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes (L.B) hoy a las 20.30 hs. Invitamos a vecinos, amigos, compañeros y toda persona que desee acompañarnos. Rogamos una oración en su querida memoria.

TUCZNIO, JUAN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/16|. Cuando el insomnio me hace dar vueltas en la cama, recuerda que hay alguien que pueda sembrar sueños de paz en mi alma, ese alguien sos vos. Cuando mi cruz me pesa recuerdo que alguien ya llevó para mi, ese alguien es nuestro Señor Jesús. Su esposa Cristina, hijos: Ibon, Suky, Mariano, Pablo, Emilio, hijos políticos, sus amados nietos: Macarena Katy, Lisandro, Ana, Nelson, Alexa, Luz, Francesca y Bastian invitan a la misa con motivo de cumplir un año de su partida al Reino de los Cielos se celebrará hoy a las 20.30 hs en la iglesia Santiago Apóstol.





Agradecimientos

Recordatorios

ROMANO, CACILDA DEL CARMEN (q.e.p.d) Falleció el 1/2/17|. "Señor por tu infinita misericordia abrele la puerta de tu Reino y pueda asi contemplar tu rostro". A los 9 días de tu partida te recordaremos siempre presente en nuestros corazones...Tu prima Nilda y su hijo Javier Cejas.





Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

DÉCIMA VDA. DE CORTEZ, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Su hijo Carlos, nietos Carlos, Jorgelina, Luana y bisnieto Santino, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

DÉCIMA VDA. DE CORTEZ, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Su nieto oficial ayudante Juan Carlos Cortez participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

GÓMEZ, TERESA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/17|. Sus hijos Ignacio, Teresa, María y Sandra e hijos políticos, nietos y bisnietos y tataranietos, sus restos serán inhumados en el cementerio de Lujan. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia, Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MEDINA DE ÁVILA,TANIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Germán Santucho, su esposa Silvia, hijos, Norma, Eduardo, Ricardo, Angélica, Germán, Carlos y respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

MEDINA DE ÁVILA,TANIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. José Ricardo Jiménez participa con inorme pesar su fallecimiento y acompaña con todo cariño a sus hijos en estos momentos de tanto dolor. Ruega oraciones en su memoria.

NIEVA, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció 6/2/17|. Personal directivo, docente y de maestranza del Colegio Cristóbal Colón de Árraga, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su compañero Pedro Acuña. Se ruega una oración en su memoria.

ROJAS DE FREIRE, ISOLINA DEL CARMEN (Blanquita) (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. La comunidad de la Parroquia Ntra. Sra. de Sumampa, participa con pena el fallecimiento de "doña Blanquita" quien fuera gran servidora y colaboradora de la parroquia y une sus oraciones a la flia, rogando por su eterno descanso y que brille para ella la luz que no tiene fin.

SOTELO SOTELO, JUSTODIO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/17|. Sus hijos Miguel, María, José, Valle, María y Faustina, hijos políticos, nietos y bisnietos sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Pedro de Guasayán. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.