Fotos Dirigentes evocaron a Carlos Juárez a 100 años de su nacimiento

09/02/2017 -

En el día en que se cumplió el centenario del nacimiento del ex gobernador de Santiago del Estero Carlos Arturo Juárez, ayer ocho de febrero, dirigentes del peronismo provincial se refirieron a la figura emblemática del dirigente que eclipsara la política provincial a lo largo de prácticamente toda su carrera política, y que tras su deceso se convirtió en un referente histórico del Partido Justicialista.

El ex parlamentario nacional y dirigente representativo del Partido Justicialista durante el juarismo, Juan Domingo Pinto Bruchman, resumió que el Dr. Juárez "fue una personalidad que ha tenido una gran trayectoria en la política, como gobernante y como santiagueño. Ha querido a su terruño y siempre que se lo ha necesitado estuvo al servicio de su provincia, desde el lugar que le ha tocado".

Continuó: "En el centenario del nacimiento del Dr. Carlos Arturo Juárez, una de las figuras más importantes de la política de los últimos más de cincuenta años, una personalidad que fue cinco veces gobernador de la provincia, que ocupó cargos importantísimos como por ejemplo en el Senado de la Nación y que tuvo una actividad como político y como gobernante muy fructífera para su provincia, porque siempre que él estuvo gobernando Santiago del Estero, lo hizo buscando en cada decisión combatir el déficit. Cómo él siempre nos enseñó, que no se deben gobernar provincias con déficit; por lo menos en equilibrio, o mejor con superávit. Siempre hizo eso por su Santiago del Estero, por el cual tanto luchó y al que tanto quiso". Sobre su ausencia, señaló: "Al cumplirse un nuevo año de su natalicio, los santiagueños que lo han conocido, en su gran mayoría saben que se trata de uno de los comprovincianos que han tenido mayor preponderancia en nuestra historia. Una gran proporción de los santiagueños sigue lamentando su pérdida, en una fecha tan significativa como ésta. Como era un hombre de leyes, el Dr. Juárez siempre privilegió esa naturaleza, por lo que solía decir con asidua frecuencia: ‘Todo dentro de la ley, nada fuera de ella’".





Sus enseñanzas





Por su parte, José Gómez, titular de la CGT Santiago del Estero, esbozó dos anécdotas que pintan la dimensión del consultor o maestro que fue Carlos Juárez para muchos de sus dirigidos: "Siempre decimos que ha sido un histórico del peronismo de Santiago. No debemos olvidar lo que fue para nuestro partido luego de haber tenido la oportunidad de reencontrarnos con la democracia. Siempre lo vamos a recordar como el conductor que llevó a Santiago del Estero a tener un gobierno peronista por mucho tiempo". Luego recordó: "Yo tuve dos enseñanzas realmente indirectas de él, porque te hacía pensar las cosas. Cuando era concejal y anteriormente a eso en mi cargo de secretario general del gremio de Luz y Fuerza. Él mi insistía ‘¿cuál es el problema?’, cuando yo no reaccionaba a una pregunta que me hacía, y él me daba a entender que no había ningún problema, que estaba hablando con el gobernador de la provincia. Yo me iba en explicaciones de cual era el problema gremial que tenía, y él me decía: ‘Gómez, ¿cuál es el problema?’; yo le decía: ‘Mire, doctor, ha sucedido esto’, ‘¿Y cuál es el problema’, otra vez, y yo no entendía. Y era que en realidad no había tal problema, ya lo había solucionado él en cuanto yo le había expuesto la situación gremial".

"Y en el Concejo Deliberante, la primera vez que le pedí su asesoramiento político, me fui solo, él me dijo: ‘Usted siempre tiene que moverse con la Constitución de la Provincia, o en este caso con la Carta Orgánica. Tráigame la Carta Orgánica, Gómez’. Vale decir que me enseñó dos cosas que me quedaron grabadas. Él como gobernador y él como hombre que se ajustaba a derecho. El político y el abogado. Y siempre busco esas dos dimensiones en la solución a los problemas, lo político y lo legal. Esas son dos enseñanzas de Carlos Juárez a mi persona", relató. Acerca de la gravitación del desaparecido mandatario provincial, recordó que en una reunión de la Mesa Sindical, cuando hablamos con (Eduardo) Duhalde (que se postulaba a presidente), él cuando se dirigía a Juárez le decía "el maestro", como para ver hasta dónde había trascendido la figura del Dr. Juárez, además de toda su intervención en el Senado de la Nación, en el partido a nivel nacional y desde la gobernación de la provincia".