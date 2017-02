Los chicos de Santiago trabajan duro en casa

Fotos OBJETIVO Los chicos que tienen a Leguizamón, Mirolo y Mühn como entrenadores intentarán dar el golpe.

09/02/2017 -

La preselección de Santiago del Estero de Rugby de Menores de 18 años trabaja a diario y en forma intensa en el Polideportivo Provincial, con vistas a una nueva participación en el Campeonato Argentino Juvenil 2017, en donde el quince santiagueño irá en busca del anhelado ascenso a la Zona Campeonato.

El certamen juvenil arrancará el 11 de marzo. Santiago tiene como head coach a Gonzalo Leguizamón, junto a Pablo Mirolo y a Oscar Mühn como entrenadores, quienes vienen trabajando duro y mentalizados a la espera del gran debut que se producirá cuando visiten al Austral.

La segunda cita será el 18 de marzo. En tanto que el Concentrado (aún no tiene sede) tiene fechas para los días 2, 5 y 8 de abril.

Éste es el fixture de la primera fecha. Ascenso, Zona 3: Austral vs. Santiagueña; Oeste vs. Noreste. Ascenso, Zona 4: Sur vs. Alto Valle; Entrerriana vs. Sanjuanina. Campeonato, Zona 1: Cordobesa vs. Tucumán; Santafesina vs. Buenos Aires. Campeonato, Zona 2: Rosario vs. Mar del Plata; Salta vs. Cuyo. Hay buen material, pero la empresa no será sencilla.