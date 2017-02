Playoffs del Torneo de Ascenso

09/02/2017 -

Esta noche desde las 22.30, se jugarán tres partidos de playoffs del Torneo Amateur de Ascenso, que organiza la NBA santiagueña. La programación es la siguiente: en Sportivo Colón, Gimnasio Colón vs. La Familia (Gerez y Bucci); en Polideportivo Nº 1, La Unión vs. Huaico Hondo A (Ponce y C. Regatuso); en Villa Constantina, Línea Blanca vs. La Fusión (Ruiz y Cheín).

Cada equipo deberá presentar los carnés correspondientes y un oficial de mesa.