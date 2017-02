Américo conquistó La Banda con su arte y con "Mensaje de Chacarera"

09/02/2017 -

El cantante chileno Américo eligió "Mensaje de chacarera", de Horacio Banegas para cerrar su festivo show en la noche final del XXVI Festival Nacional de La Salamanca 2017. Después de recibir una placa recordatoria de parte del intendente de La Banda, Pablo Mirolo, Américo agarró un atril y, con su particular estilo, sorprendió al público con una excelente interpretación de "Mensaje de chacarera" y gozó de un jubiloso acompañamiento. El músico, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL había adelantado que cantaría una chacarera. "No hay nada mejor que decirlo que quiero cantar una chacarera". Y así lo hizo ante la ovación del público. ‘Espero estar a la altura de las circunstancias’, supo decirle a EL LIBERAL en aquella oportunidad. Y lo estuvo. El músico chileno tuvo un recibimiento apoteósico en el Club Sarmiento. Él, desde el escenario ‘Jacinto’ Piedra y con una potente banda que lo acompañaba, desplegó su vasto repertorio. El llamado "Rey de la cumbia chilena" interpretó desde "Te vas" hasta "Traicionera", "Que levante la mano", "Te eché al olvido" y "Niña, ay", entre otros temas. Américo adelantó aquí algunas de las composiciones de ‘Américo’, su nuevo disco que oficialmente estará en las disquerías a partir de este viernes 17. Además, con una impecable puesta en escena, hizo un avance de lo que será su actuación en el Festival de Viña del Mar, donde estará el próximo viernes 24. Desde el "Jacinto Piedra" a la Quinta Vergara. "La mayoría no son mis historias personales que están puestas en estas canciones, pero sí historias que la gente las puede hacer suya en distintas etapas de su vida, ya sea cuando su corazón está lleno de amor o desamor. Son canciones que son parte de la gente", había comentado, previamente, en la conferencia de prensa donde, además, dedicó a las mujeres periodistas una interpretación, a capella, de "Adiós amor". Después de ofrecer su arte, Américo agradeció tanta muestra de cariño y se despidió con su clásica expresión de ‘yo soy Américo ¡A morir!’.