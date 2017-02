Rocío descontrolada: "De ahí salió todo, desde ese día que él salió de la casa de la negra esta forra"

09/02/2017 -

En otra grabación, ella acusó a Verónica de ser la causante de una pelea que tuvo con Diego cuando Maradona visitó a Dieguito Fernando en Ezeiza y se reencontró con su ex. Ella le hizo comentarios sobre el pasado amoroso de Oliva para generar problemas. "De ahí salió todo, desde ese día que él salió de la casa de la negra esta forra", aseguró. Señaló que su pareja le pidió explicaciones sobre su pasada vida sentimental: "Él me dijo ‘quiero que vos me cuentes todo lo que hiciste, de Omar [Suárez], de esto y del otro’. Yo le dije ‘no Diego, así no se puede, yo no tengo problema, no te digo nada y vos venís con la cabeza quemada’".

Una nueva disputa entre las mujeres de Diego Maradona.