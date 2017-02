"Gorda grasa": los escandalosos audios en los que Rocío Oliva insulta y agravia a su eterna enemiga Verónica Ojeda

09/02/2017 -

Rocío Oliva volvió a maltratar a Verónica Ojeda al calificarla de "gorda grasa", según un audio que se filtró. En "Los Ángeles a la mañana", el periodista Ángel de Brito puso al aire un audio de Oliva dedicado a Ojeda, meses atrás. "Es otro invento de la gorda grasa ésa. Me fui bien. Diego no quería que me venga porque era el cumpleaños de Luciano, mi hermano. Viste que es re celoso. Yo dejé un montón de cosas por Diego, no voy a dejar a mi familia y ni loca me perdía el cumpleaños de Lu", dijo Rocío. Oliva grabó este audio cuando viajó desde Dubai a Buenos Aires meses atrás cuando se rumoreaba que había tenido una pelea con Diego. Oliva reveló que esos rumores los había instalado Ojeda. Por estos audios, Verónica Ojeda ya anunció que iniciará acciones legales contra Rocío Oliva por discriminación. En la Justicia, comenzará un nuevo capítulo de esta guerra.