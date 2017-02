Raly Barrionuevo: "Jacinto era un fuera de serie"

09/02/2017 -

El próximo 14 de agosto, Raúl Eduardo Barrionuevo, Raly, cumplirá 43 años de edad. Y él considera que está "justo como en una curva" de la vida, tal como lo expresó en una entrevista con EL LIBERAL a poco de concluir su actuación en el XXVI Festival Nacional de La Salamanca 2017.

Profundizando su concepto existencialista, Raly remarcó que está "en un cruce de camino, donde se cruza la experiencia con la juventud. Estoy en este momento y a las cosas, uno, ya las siente distinto, las valora mucho más".

Asistencia perfecta

Desde que comenzó el Festival de La Salamanca, Raly siempre ha cantado en esta muestra artística.

"Cada vez lo disfruto más al festival. Algunos años lo sufrí también, pero por cuestiones que tienen que ver más con el momento. En 26 años de existencia del festival me ha pasado de todo. Con el Festival de La Salamanca es con el único festival que tengo esa relación. Este año la pasé muy bien y es una buena señal porque es sentir que uno está con vigor y con ganas. Yo disfruto cada año más y eso tiene que ver con amar cada vez más lo que hago".

"Lo disfruté desde un momento sagrado. Cada vez que subo al escenario trato de dignificar esta profesión que me ha tocado y elegí. Me acuerdo de muchas cosas cada vez que subo al escenario", remarcó el artista. En ese sentido recordó que la segunda actuación que tuvo después de la muerte de su mamá fue en La Salamanca.

"Estaba de cama, pero yo sentía que mi mamá hubiera querido que yo estuviera arriba del escenario. Terminaba un tema y lloraba. Pero, estoy muy feliz por todo lo que me pasa". La emoción de Raly se multiplica si se tiene en cuenta de haber sido figura principal en el homenaje a Jacinto Piedro, su guía, su referente en el arte de la composición y la interpretación.

"Yo estaba preocupado porque no había ensayado con la banda (el grupo formado para el homenaje) pero, la verdad, la banda sonó hermoso y me emocioné de ver a Coqui Díaz, el último guitarrista que tuvo Jacinto, como también a Mizoguchi, Juan Antuz y Carlos Suárez, quienes lo han querido (a Jacinto) y valorado", remarcó. Cuando Jacinto estaba en su apogeo, Raly era "apenas un adolescente que, junto con mi amigo Marcelo Díaz, lo seguíamos a todos lados. Con Marcelo hemos escrito la chacarera a Jacinto. Siempre que venía a Santiago lo sabía ver a Jacinto. A mí me costaba acercarme a él. Era una persona especial. Ha generado hermosas cosas en generaciones. Yo veo a los changos de hoy, que no lo han conocido, pero tienen un sello "jacintiano".

A pesar de que tiene una obra pequeña, Jacinto era un fuera de serie. Cuando él apareció, no había nadie que se le parezca".