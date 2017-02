En busca de otro triunfo para afianzar la levantada

Fotos CLAVE. Quimsa debe ganar esta noche en el Ciudad para mantener la sexta posición en la conferencia Norte.

09/02/2017 -

Quimsa vuelve al Ciudad en busca de una victoria que le permita afianzar la levantada de los dos últimos partidos. Desde las 22, enfrenta a Argentino de Junín, que en el Vicente Rosales demostró ser un equipo intenso y disciplinado.

El equipo del "Che" García viene de vencer a San Martín de Corrientes y a Boca Juniors y necesita una victoria para mantenerse en la sexta posición de la conferencia Norte.

El entrenador bahiense tendrá un jugador más para la rotación, debido a que Phillip Hopson se recuperó de un esguince en el tobillo izquierdo.

En tanto, Robert Battle se perderá su segundo partido consecutivo, debido a un desgarro de grado 2 en el peroneo posterior de la pierna izquierda.

Vencer a Argentino no será una labor sencilla, pero Quimsa demostró progresos en su juego y energía renovada.

Otros partidos

La jornada de esta noche se completará con tres partidos: desde las 20, Obras vs. Ferro; 21, Boca vs. Estudiantes y Quilmes vs. Hispano; 21.30, Gimnasia vs. San Lorenzo.